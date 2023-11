L’Italia è in finale di Coppa Davis, Sinner e Sonego fanno scintille: battuti Nole e Kecmanovic

Malaga, 25 novembre 2023 – “Ce la siamo goduta, abbiamo sofferto. La partita di Sinner con Nole sembrava già persa. Ma ce l’abbiamo fatta”. Provato dalla semifinale di Davis con la Serbia anche nientepopodimeno che l’unico azzurro ad aver alzato l’insalatiera, Adriano Panatta.

Un doppio spettacolo fa volare gli azzurri del tennis alle finali di Coppa Davis. Dopo il successo di Sinner e Sonego contro la coppia Djokovic-Kecmanovic 63/64, ad aspettarci ora c’è l’Australia, un avverdario che sulla carta può sembrare facile, ma si è pure sempre issato fino all’ultimo atto.

“Contenti ma non soddisfatti” dice Jannik dopo aver battuto Djokovic la terza volta in 12 giorni e la seconda a distanza di qualche decina di minuti. Malaga diventa un vortice d’emozione, un vero viaggio sulle montagne russe: dalla sconfitta di Musetti alla vittoria in singolare di Sinner con tre match point annullati e poi la ciliegina sulla torta del doppio.

"Tanta roba”, commenta il capitano Volandri. Stasera non si festeggia, festa già a domani per recuperare le energie spese. Insomma grande concentrazione per provare a centrare un obiettivo che manca da 47 anni.