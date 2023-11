Coppa Davis, Italia-Serbia live: Musetti recupera il break a Kecmanovic. Poi Sinner-Djokovic

Malaga, 25 novembre 2023 – Non vuole smettere di sognare l’Italia del tennis. Oggi a Malaga si gioca la semifinale di Coppa Davis 2023, sul cammino degli azzurri c’è la Serbia che nei quarti ha liquidato la pratica Gran Bretagna già al termine dei singolari. In scena ora la sfida tra ‘numeri 2’: capitan Volandri ha scelto Lorenzo Musetti (posizione 27 del ranking Atp) per sfidare Miomir Kecmanovic (numero 55). I precedenti dicono 2-0 per l’italiano che in stagione ha battuto il serbo sulla terra di Monte-Carlo. Musetti ha vinto in extremis il ballottaggio con Arnaldi che nei quarti aveva ceduto il passo all’olandese Van de in tre set. Al termine del match in programma la sfida delle sfide: sarà ancora Novak Djokovic contro Jannik Sinner, dopo le due partite delle Atp Finals che si sono concluse con una vittoria a testa. Anche se quella che contava davvero per il titolo l’ha portata a casa il numero uno al mondo. Jannik dovrà essere “aggressivo” e cercare di prendere Djoko “in contropiede”, ha detto oggi a Qs una delle icone della Davis azzurra, Diego Nargiso. A seguire il doppio che sarà decisivo solo se le due nazionali avranno vinto un singolare a testa. Giocata ieri l’altra semifinale: l’Australia di Lleyton Hewitt ha eliminato la sorpresa Finlandia, grazie ai successi in singolare di Popyrin e De Minaur. La finale di Coppa Davis è in programma domani a partire dalle 16, con il risultato che potrebbe conoscersi solo a notte fonda. L’Italia vuole mettere le mani su quella ‘insalatiera’ che manca in bacheca dal 1976, quando Panata, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli fecero l’impresa a Santiago del Cile, portando a casa l’unico trofeo (per ora) nella storia del tennis azzurro.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Qn clicca qui