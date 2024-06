Djokovic, operazione al menisco ok: punta alle Olimpiadi?

Parigi, 6 giugno 2024 - Jannik Sinner da lunedì sarà numero uno al mondo. Il ventinovesimo della storia dall’era open in avanti, soprattutto il primo italiano di sempre. La vittoria contro Grigor Dimitrov - e il contemporaneo ritiro di Novak Djokovic prima della semifinale contro Casper Ruud, ha siglato il passaggio di consegne. Il tennista serbo si è infortunato al ginocchio nel quarto di finale contro l’argentino Cerundolo, lesione al menisco, e in seguito al forfait c’è stata immediatamente l’operazione per tentare un recupero rapido e non compromettere l’intera estate. Novak dovrebbe saltare sicuramente Wimbledon, che è troppo vicino, ma può ancora farcela per le Olimpiadi di Parigi.

Djokovic: “Farò del mio meglio per tornare”

Sui suoi profili social è stato lo stesso tennista serbo a comunicare l’esito dell’operazione. Intervento perfettamente riuscito per Novak che ora inizia il percorso di riabilitazione fino al ritorno all’attività agonistica. Una sua foto in stampelle con sullo sfondo la Torre Eiffel ha corredato il suo messaggio delle ultime ore: "Ieri ho dovuto prendere una decisione molto difficile dopo aver subito una lesione al menisco durante la mia ultima partita - le sue parole - Sto ancora elaborando la situazione, ma sono felice di informarvi che l'operazione è andata bene. Sono molto riconoscente al team di dottori che mi è stato accanto, così come al supporto incredibile che ho ricevuto dai miei fan”. Primo passo riuscito per Djokovic che perderà il numero uno della classifica Atp dal lunedì e probabilmente dovrà saltare anche Wimbledon, in cui l’anno scorso venne sconfitto in finale da Carlos Alcaraz. Perderà presumibilmente altri punti importanti, ma considerando tre settimane per il recupero c’è ancora tempo per poter prendere parte alle Olimpiadi di Parigi. "Farò del mio meglio per essere sano e in forma e tornare in campo il prima possibile. Il mio amore per questo sport è forte e il desiderio di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti”. Il torneo londinese sull’erba, terzo major stagionale, partirà il primo luglio, mentre il torneo olimpico a Parigi, sempre al Roland Garros, avrà luogo dal 27 luglio al 4 agosto. In questo secondo caso Djokovic avrebbe tempo per la riabilitazione e anche per allenarsi circa un mese in vista delle Olimpiadi. Djokovic, tra l'altro, non ha mai vinto un oro olimpico, infatti nel 2008 ha conquistato il bronzo dopo la sconfitta in semifinale contro Rafa Nadal, nel 2012 altra sconfitta in semifinale, stavolta contro Andy Murray (poi sconfitta nella finalina contro Del Porto) mentre nel 2020 ancora battuta d’arresto in semifinale, stavolta Alexander Zverev, e poi inopinata sconfitta per il terzo posto contro Carreno Busta.

Leggi anche - Roland Garros, Bolelli e Vavassori sono in semifinale