Djokovic, il tremore alla mano preoccupa i tifosi

Ginevra (Svizzera), 25 maggio 2024 – C’è una cosa che in queste ore sta preoccupando i tifosi del numero uno al mondo Novak Djokovic più dell’ultima sconfitta all’Atp di Ginevra. Un tremore alle mani comparso nel cambio campo durante il match contro Machac (poi vittorioso in tre set). In un primo momento Nole quasi fatica a portare la bottiglietta alla bocca, e poi mostra la mano al suo team, evidenziando il problema.

Non è la prima volta che accade e ci si chiede a cosa sia davvero dovuto un problema del genere. Anzi non è nemmeno la prima volta che il numero uno al mondo si fa notare per movimenti incontrollati del corpo. In molti ricorderanno la finale 2013 di Shanghai, vinta dal serbo su Del Potro, ma con un singolarissimo episodio a metà partita, quando Nole più volte sembrò perdere l’equilibrio in modo inspiegabile, come se giocasse sul ghiaccio.

Tornando all’episodio di ieri Djokovic ha tentato di razionalizzare nel post-partita, dando la colpa al momento di tensione e all’affaticamento. Ma per il momento non è l’anno buono del serbo, ancora a secco di titoli, anche a Roma è stato protagonista di uno spiacevole episodio, quando la borraccia di uno spettatore è piombata sulla sua testa provocandogli un taglio.

Il numero 1 al mondo il giorno successivo era comunque sceso in campo, prima per gli allenamenti e poi per la partita, persa contro il cileno Tabilo. In conferenza stampa post-match Nole aveva detto di sentirsi strano, e che avrebbe approfondito: “Non avevo alcun tipo di coordinazione - aveva affermato Djokovic al termine della sfida contro il tennista sudamericano - dovrò fare dei controlli medici e vedremo cosa sta accadendo. Non ho fatto nessun test dopo il colpo ricevuto con la borraccia”.