Tennis, nuovo caso doping: Max Purcell sospeso per “metodo proibito”

Roma, 23 dicembre 2024 – Un nuovo caso doping scuote il mondo del tennis. Max Purcell, vincitore di due titoli Slam nel doppio, è stato sospeso provvisoriamente per aver violato le norme antidoping e salterà gli Australian Open di gennaio, ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency (Itia).

Numero 12 al mondo nel doppio, il 26enne australiano ha ammesso di aver utilizzato un “metodo proibito” e “ha chiesto una sospensione provvisoria il 10 dicembre”, specifica Itia senza fornire ulteriori dettagli. Lo stop provvisorio è scattato il 12 dicembre, in attesa delle conclusioni dell'indagine e di una decisione sulla sanzione, aggiunge l'Agenzia. Purcell ha vinto Wimbledon 2022 insieme al connazionale Matt Ebden, poi gli US Open 2023 insieme a Jordan Thompson, anche lui australiano. La Federazione australiana di tennis (TA) ha insistito sul fatto che la sospensione “non era legata all'uso di un prodotto dopante ma piuttosto a un metodo proibito”.

Purcell ha dichiarato di essere "devastato”. Dal 12 dicembre all'australiano è vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis autorizzato da uno qualsiasi degli organi di governo dello sport o delle associazioni nazionali. Ciò significa che al momento non potrà giocare all'Australian Open al Melbourne Park a gennaio. Purcell ha dichiarato di aver riferito all'Itia di aver “ricevuto inconsapevolmente un'infusione endovenosa di vitamine oltre il limite consentito di 100 ml”.

"Ero pienamente convinto di aver fatto tutto il possibile per assicurarmi di aver seguito le normative e i metodi della Wada – ha affermato su Instagram, aggiungendo di essere stato il più trasparente possibile –. Questa notizia è stata devastante per me perché sono orgoglioso di essere un atleta che si assicura sempre che tutto sia in regola per la Wada”.