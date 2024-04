È sempre Super Sinner: steso Struff a Montecarlo, è ai quarti

Montecarlo, 11 aprile – Il Rosso che vola anche sul rosso non sembra trovare ostacoli di sorta. Jannik Sinner vola ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo non dando scampo al potente colpitore tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 al mondo già battuto a Indian Wells. L’altoatesino riesce a contenere la forza dell’avversario, rispondendo sempre molto efficacemente. Già sull’1-1 del primo set fa il break, ma poi gli viene strappato immediatamente il servizio. Poco male: sul 4-4 Sinner strappa ancora la battuta a Struff e si invola fino al 6-4. Nel secondo parziale, il doppio break arriva sull’1-1 e sul 4-2, fino a un comodo 6-2. Jannik sulla terra rossa va già al massimo. Magari regala non molti colpi vincenti (il tedesco lo ha eguagliato, nella statistica) ma il suo ritmo è martellante e insostenibile per gli altri. Il tedesco infatti finisce per sbagliare molto di più, specialmente a rete, quelle poche volte che riesce a mettere in atto il serve & volley. L’85% di punti con la prima per l’azzurro è eloquente della sua forza. Ora incontrerà il vincente di Rune-Dimitrov. Dal primo perse l’anno scorso proprio qui a Montecarlo, ma non era ancora questo Sinner. E il bulgaro è stato steso da Jannik nella finale di Miami.