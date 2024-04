Troppo Djokovic a Montecarlo, Musetti non bissa l’impresa del 2023 ed è eliminato

Montecarlo, 11 aprile 2024 – Colpi da applausi, in particolare palle corte da vero artista della racchetta che entusiasmano il pubblico del Rainier III di Montecarlo. Ma alla fine vince Novak Djokovic, più cinico nei momenti importanti, con una consistenza da numero 1. Lorenzo Musetti esce dal torneo Masters 1000 del Principato, cedendo 5-7, 3-6 al serbo. Ed è un peccato, perché il 22enne di Carrara ha decisamente ritrovato la condizione, e sulla terra rossa non deve temere nessuno. L’anno scorso batté proprio Novak, che però era palesemente in cerca della migliore forma verso l’Open di Francia.

Quest’anno, invece, Djokovic sembra molto più a suo agio nel primo 1000 su terra della stagione. Muso breakka subito al primo gioco del match, poi perde l’occasione giusta per involarsi e gli viene tolto il servizio sul 4-3, dopo che Novak polemicamente dialoga col pubblico – che tifa per l’azzurro – mimando una sinfonia dopo una chiamata dubbia. Poi il re del ranking fa un altro break e chiude sul 7-5.

Nel secondo set la stanchezza pesa per entrambi: solo Nole, però, può contare su una solida seconda di servizio e va avanti due due break. Lorenzo ne recupera uno, poi però cede nuovamente e Djoker chiude sul 6-3. Peccato, perché Musetti ha mostrato una qualità di colpi eccellente. Ma è mancato di continuità. In tribuna la compagna Veronica e il loro piccolo Ludovico hanno assistito a un bello spettacolo di tennis. E all’orizzonte ci sono Barcellona, Roma e il Roland Garros, con rinnovate ambizioni.