Errani-Paolini regine di Doha: con un’altra rimonta vincono il sesto titolo in coppia

Doha, 15 febbraio 2025 – Al settimo championship point Errani-Paolini vincono la finale a Doha che vale l’Atp 1000 del Qatar. Battuta la coppia della cinese Jiang e della tennista di Taipei Wu in due set 7-5, 7-6 (12-10) per un'ora e 51 minuti di gioco totali. Sotto nel primo set le due azzurre si portano a casa l’ennesimo titolo dimostrando che sì, replicare la stagione 2024 si può. E’ il sesto trofeo nel palmarès della coppia, il terzo in un torneo mille.

Continua dunque il percorso entusiasmante del tennis italiano, in questo caso al femminile, che, anche nel giorno della squalifica per tre mesi di Jannik Sinner arrivata dopo un accordo con la Wada sul caso doping, continua a tenere alto l’umore dei tifosi azzurri.

Le campionesse olimpiche in carica avevano battuto Mirra Andreeva e Diana Shnaider in semifinale – anche in questo caso con una rimonta da brividi – prendendosi una rivincita sulle russe che le avevano eliminate precocemente dgli Australian Open. Per Jasmine Paolini la vittoria in doppio può essere un’iniezione di fiducia dopo due uscite di scena agli ottavi in singolare che bruciano. Quella agli Australian Open il 18 gennaio scorso e l’ultima al proprio a Doha dove è stata battuta a sorpresa dalla lettone Jelena Ostapenko (n.37 Wta), con un doppio 2-6 in poco più di un’ora di gioco.