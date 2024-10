Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Pechino e si qualificano alle WTA Finals

Roma, 6 ottobre 2024 – Continua l’anno d’oro del tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio del China Open a Pechino. Hanno sconfitto Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 6-4, in appena 90 minuti.

Le statistiche parlano chiaro: le Azzurre hanno dominato il match da ogni punto di vista. Hanno messo a segno l’82% delle prime di servizio, hanno portato a casa il 52% dei punti sul primo servizio e il 60% di quelli sul secondo. In totale hanno vinto 65 punti (contro i 51 delle avversarie), 32 dei quali al servizio.

Una vittoria che vale anche più del semplice trofeo e del montepremi: le Azzurre hanno ora abbastanza punti per qualificarsi matematicamente alle WTA Finals in programma dal 2 al 9 novembre a Riyadh. Con ogni probabilità, Paolini si qualificherà anche per il singolare. Era da otto anni che una tennista azzurra non calcava il campo delle Finals: l’ultima era stata Flavia Pennetta nel 2015.

Si tratta della settima finale che Errani e Paolini raggiungono insieme – contando anche quella di Parigi 2024, conclusasi con l’oro – e del secondo titolo Master 1000, dopo il trionfo al Foro Italico dello scorso maggio.