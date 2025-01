Chi è Francesco Passaro, una favola agli Australian Open: età, tornei vinti, classifica Atp

Melbourne, 13 gennaio 2025 – Quella di Francesco Passaro può già essere considerata la favola più bella del primo turno degli Australian Open 2025. Entrato nel tabellone principale grazie al forfait di Fabio Fognini, il tennista perugino ha sconfitto la testa di serie numero 10 del torneo Grigor Dimitrov. Il bulgaro è stato costretto al ritiro per un problema alla schiena all'inizio del secondo set, sul punteggio di 7-5, 2-1 per l'italiano. Ora Passaro può continuare a sognare: al secondo turno sfiderà il francese Benjamin Bonzi, con possibile terzo turno contro Jiri Lehecka, testa di serie numero 24.

L'esultanza di Francesco Passaro dopo aver superato il primo turno a Melbourne

Prima volta in top 100 Atp

"Sono felice per la mia prima vittoria in un main draw Slam, anche se mi spiace per Fabio e per Grigor che spero possano riprendersi presto”, le parole del 24enne, che grazie al successo è virtualmente numero 89 del mondo. "Mi tolgo un peso – ha rivelato –. Per me è sempre stato un obiettivo e forse per inseguirlo mi sono messo troppa pressione addosso. Ero sempre lì vicino ma non riuscivo mai ad arrivarci, ma oggi sono più consapevole di due anni fa. Forse quando sono stato numero 108 non ero ancora pronto”.

Chi è Francesco Passaro

Francesco Passaro è sbarcato agli Australian Open da numero 104 della classifica Atp. In carriera ha vinto tre tornei nel circuito Challenger e ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali d'Italia 2022. Dopo i primi titoli Itf nel 2021, il tennista di Perugia nel febbraio 2022 ha raggiunto a sorpresa, partendo dalle qualificazioni, a Sanremo la sua prima finale Challenger, venendo sconfitto in tre set da Holger Rune. Il grande risultato gli ha spalancato le porte – grazie a una wild-card – del tabellone principale degli Internazionali d'Italia. A Roma Passaro è stato battuto al primo turno da Cristian Garin. Il tennista azzurro ha continuato comunque a raccogliere soddisfazioni nel circuito Challenger, con le finali raggiunte a Forlì e Milano. Risultati che gli hanno permesso di entrare nella top 200 Atp. La sua ascesa è proseguita con il trionfo a Trieste e le prime apparizioni nei tornei del circuito maggiore, fino alla qualificazione alle Next Generation Atp Finals. Dopo un 2023 avaro di vittorie, con l’uscita dalla top 200, ecco che nel 2024 è cominciata la risalita. Il boom agli Internazionali d’Italia: nel torneo di casa Passaro è arrivato al terzo turno grazie ai successi in tre set contro Arthur Rinderknech e Tallon Griekspoor, prima dell’eliminazione contro Nuno Borges. Poi la vittoria ai Challenger di Torino, battendo Sonego e Musetti, e Genova: successi che lo hanno portato a ridosso della top 100 Atp. Ora l’inizio con il botto agli Australian Open 2025. E Francesco Passaro non ha proprio voglia di fermarsi.