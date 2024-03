Indian Wells 2024: Fognini vince in rimonta, fuori Errani, la pioggia ferma Cocciaretto

Indian Wells, 8 marzo 2024 – Fabio Fognini accede al secondo turno di Indian Wells dopo essere stato ad un passo dalla sconfitta. Il tennista ligure è riuscito a rimontare Bernabe Zapata Miralles chiudendo la partita in tre set, sfruttando al meglio l’interruzione per pioggia che nella notte italiana ha complicato i piani dell’ATP Master 1000 di Miami, costringendo molti incontri allo slittamento e ad una pausa forzata. Il trentaseienne di Sanremo era andato sotto nel primo set, perso 6-4 contro l’avversario spagnolo ma nel secondo aveva subito mostrato una reazione chiudendo 6-2. Il terzo però si era complicato, con uno 0-40 in battuta in svantaggio per 1-2.

A quel punto una pioggia battente si è riversata su Miami, costringendo l’organizzazione a sospendere diversi match, tra cui anche quello tra Fognini e Zapata Miralles. Al rientro in campo, l’italiano ha ripreso in mano la partita, chiudendo 6-3 il terzo set e completando la sua rimonta. Il ligure accede così al secondo turno, difendendo la wild card che gli ha permesso di accedere subito al tabellone principale del torneo americano, ad attenerlo ora ci sarà l’argentino Sebastian Baez. Sospeso ancor prima di iniziare e posticipato il match di Flavio Cobolli contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Niente da fare invece per Sara Errani, sconfitta con facilità dalla giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-3, 6-1. Interruzione per pioggia anche nel match di Elisabetta Cocciaretto che sul 40-40 del primo game ha dovuto abbandonare il campo a causa delle condizioni meteo avverse. La classe 2001 sta affrontando l’americana Peyton Stearns.