Sinner oggi Indian Wells 2024, quando gioca contro Kokkinakis e dove vedere il match

Indian Wells, 8 marzo 2024 – Jannik Sinner si appresta a fare il proprio debutto in questa edizione degli Indian Wells. L'altoatesino si presenta ai nastri di partenza con due obiettivi: quello di strappare fin da subito la seconda posizione nel ranking Atp a Carlos Alcaraz e contemporaneamente di ottenere il suo miglior risultato al Masters 1000 numero uno della stagione. Il cammino del nativo di San Candido comincia con lo scontro al secondo turno con Thanasi Kokkinakis. L'australiano, che si trova al 99esimo posto della classifica mondiale, è reduce dall'affermazione per 6-3, 7-5 ai danni dello statunitense Marcos Giron.

I precedenti

Sono tre i precedenti fra Sinner e Kokkinakis, tutti vinti dal nostro portacolori. Quello più recente risale all'ultima edizione degli Internazionali d'Italia, con il numero 3 del ranking Atp ad avere la meglio dell'australiano per 6-1, 6-4 al secondo turno. Il classe '96 di Adelaide ha dovuto alzare bandiera bianca anche nel torneo di casa disputato l'anno scorso, sempre al secondo turno: successo 7-6(2), 6-4 per l'italiano. Il primo scontro fra i due è invece andato in scena nel 2022, in occasione del primo turno del Cincinnati Masters, con Sinner a imporsi in rimonta per 6-7(9), 6-4, 7-6(6).

I precedenti di Sinner nel torneo

L'azzurro ha partecipato due volte al Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il suo miglior risultato nella passata edizione, quando arrivò fino alla semifinale, dove venne eliminato da Alcaraz, vittorioso per 7-6, 6-3. Un duello, quello fra l'italiano e lo spagnolo, che potrebbe ripetersi anche in questa edizione, esattamente al solito punto della competizione. Nel 2022, invece, Sinner fu costretto a ritirarsi dal torneo negli ottavi di finale a causa di un attacco influenzale, che gli impedì di scendere in campo contro Nick Kyrgios.

Le parole di Jannik

"Ci siamo messi al lavoro per migliorarci: mi sento preparato per competere”, le dichiarazioni in vista dell'esordio nel torneo di Sinner, intervistato da Sky Sport. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro e spero di farlo vedere in campo. Il sorpasso ai danni di Alcaraz? Non dipende solo da me: ci sono altri fattori, come il tempo, e tanti altri giocatori che stanno facendo ben. Per arrivare a essere secondo nel ranking so che devo giocare una stagione molto continua: che non vuol dire vincere tutti i tornei, ma essere pronto a competere”.

Orario e dove vedere il match

Sinner-Kokkinakis è in programma nella serata italiana. Trattandosi del primo incontro di scena sullo "Stadium 1" dell'Indian Wells Tennis Garden, comincerà alle 20 (ora italiana). A trasmettere in diretta il match sarà il canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la partita fra l'italiano e l'australiano anche in streaming, attraverso Sky Go, Now oppure Tennis Tv.

Leggi anche: Sinner, un ragazzo da ’triplete’. Caccia al titolo e Alcaraz nel mirino