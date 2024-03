Indian Wells, termina il sogno di Nardi: ai quarti vola lo statunitense Paul

Indian Wells (Stati Uniti), 13 marzo 2024 - Il sogno di Luca Nardi ad Indian Wells si infrange nel turno degli ottavi di finale. Dopo aver conquistato una fiabesca vittoria contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, il tennista azzurro è caduto sotto i colpi dello statunitense Tommy Paul. L'americano ha prevalso in due set, per 6-4, 6-3, nell'arco di un'ora e venti di partita. Poco da fare per Nardi, che non è riuscito a sfruttare le occasioni di break concesse dall'avversario e, nonostante qualche guizzo interessante, ha ceduto tre parziali nell'arco del match che gli sono costati l'eliminazione dal torneo.

La cronaca del match

Primo set - Il primo a servire è Luca Nardi, che ha la possibilità di iniziare bene la sfida. Il tennista azzurro si ritrova a dover salvare ben due palle break: prima una dovuta ad un doppio fallo che lo porta sotto 30-40, poi un'altra su una giocata aggressiva in avanzamento di Tommy Paul. Lo statunitense non riesce a chiudere il gioco con il dritto e l'italiano tiene il primo game. Esattamente come Nardi, anche Paul deve annullare una palla break al suo primo servizio, graziato da un dritto spedito a rete dall'azzurro. Luca riesce a sbrigare velocemente il terzo game e mette in difficoltà Paul sul servizio nel gioco successivo, salvo però non riuscire a creare una chance di break. Dal due pari si procede spediti e Nardi deve sudarsi, annullando un altro break, il 4-3 in suo favore. Il break che cambia il match arriva al nono game ed è in favore dell'americano: Nardi va sotto per 15-40 e affonda dopo un ottimo rovescio seguito da un colpo al volo del rivale odierno. Paul chiude il set sul 6-4 al servizio e va in vantaggio. Secondo set - Nardi serve per il primo game del set che dovrà vincere per tenere viva la partita e la qualificazione al prossimo turno. L'azzurro lo fa molto bene, lasciando a zero Paul, che apre la sua battuta con un ace e pareggia i conti. Nardi si mette nei guai durante il terzo gioco, va sotto 30-40 dopo un errore di dritto che finisce in corridoio e poi trascina il parziale ai vantaggi. L'italiano cancella un'altra palla break, ma alla terza deve arrendersi e l'americano passa avanti. Paul consolida il break al servizio, nonostante un mini-parziale di 0-30 in apertura. Nardi mostra segnali di cedimento anche fisico, con poca lucidità e diversi gratuiti concessi all'avversario. Alla fine Paul si impone con un altro break, che chiude il set sul 6-3 e, di conseguenza, anche il match. Leggi anche: Nardi, balzo nel ranking dopo la vittoria su Djokovic