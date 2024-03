Sinner oggi Indian Wells, orario e dove vedere in tv il match contro Lehecka

Indian Wells, 14 marzo 2024 – Jannik Sinner ha nel mirino la semifinale di Indian Wells, nonché la 19esima vittoria consecutiva. Dopo aver sconfitto nell'ordine l'australiano Thanasi Kokkinakis, il tedesco Jan-Lennard Struff e l'americano Ben Shelton, tutti e tre ko in due set, il nativo di San Candido affronta Jiri Lehecka. Il ceco è reduce dai successi ai danni dello statunitense Brandon Nakashima (battuto in rimonta), il russo Andrej Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas, che gli hanno regalato per la prima volta il pass per i quarti di finale di un Masters 1000. Il numero 32 del ranking Atp è sicuramente la sorpresa del torneo: al match con l'azzurro si presenta certamente da sfavorito, ma con la voglia di continuare a stupire. Fra i due non ci sono precedenti.

Verso la semifinale con Alcaraz

Chi ha la meglio affronterà il vincente della sfida fra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Se Sinner vuole spodestare l'iberico dal secondo gradino del podio, deve necessariamente arrivare allo scontro diretto (a meno di un'eliminazione precoce del classe 2003) e poi sconfiggere il rivale. A quel punto, la vittoria o meno del torneo - a livello di classifica - non cambierebbe alcunché.

I precedenti di Sinner nel torneo

L'azzurro ha partecipato due volte al Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il suo miglior risultato nella passata edizione, quando arrivò fino alla semifinale, dove venne eliminato da Alcaraz, vittorioso per 7-6, 6-3. Un duello, quello fra l'italiano e lo spagnolo, che potrebbe ripetersi anche in questa edizione, esattamente al solito punto della competizione. Nel 2022, invece, Sinner fu costretto a ritirarsi dal torneo negli ottavi di finale a causa di un attacco influenzale, che gli impedì di scendere in campo contro Nick Kyrgios.

Orario e dove vedere Sinner-Lehecka

Sinner-Lehecka è in programma nella serata odierna. Trattandosi del primo incontro di scena sullo "Stadium 2" dell'Indian Wells Tennis Garden, comincerà intorno alle 19 (ora italiana). A trasmettere in diretta il match sarà Sky Sport sul proprio canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la partita fra l'italiano e il ceco anche in streaming, attraverso Sky Go, Now oppure Tennis Tv.

