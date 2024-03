Luca Nardi, balzo nel ranking: rompe il tabù top 100 e può salire ancora

Indian Wells (California), 12 marzo 2024 – L’impresa oltre quel poster di Nole appeso in camera rompe il tabù della top 100. Luca Nardi si sta rendendo protagonista di una vera e propria scalata al ranking: da lunedì sarà almeno numero 95 al mondo, entrando nell’élite del tennis mondiale, dopo un inseguimento iniziato con i primi colpi alla pallina.

Il classe 2003 marchigiano, coetaneo dello spagnolo Carlos Alcaraz e del danese Holger Rune fino a questo momento ha guadagnato ben 28 posizioni nel ranking. Ora il nativo di Pesaro se la vedrà agli ottavi con l’americano Tommy Paul, n.17 del mondo. Agganciato il sogno ora c’è da rimettere in moto la macchina da punti, senza portarsi dietro le scorie di una vittoria che segnerebbe e ha segnato la vita di qualunque giocatore.

Quante posizioni può guadagnare Nardi

Il balzo già è grande, perché il pesarese non si era mai spinto prima d’ora oltre il numero 106 Atp. Essendosi guadagnato sul campo gli ottavi di finale a Indian Wells di si porta a casa 28 punti importanti e il 95esimo posto.

Dovesse vincere ancora, i quarti di finale, gli farebbero guadagnare altre 15 posizioni e la casella numero 80 nel ranking.

Sognare non costa nulla, e quindi spingendoci con i calcoli fino a semifinale, finale e perché no, anche il titolo del ‘mille’ californiano, Nardi potrebbe issarsi fino alla posizione numero 24, con un maxi salto di 80 piazze.

Una vera e propria favola quella dell’azzurro. Sconfitto alle qualificazioni dal belga David Goffin, è stato ripescato come Lucky Loser. Da quel momento solo vittorie, e ancora non è finita. Appuntamento a domani alle 19 per la sfida con Tommy Paul.