Internazionali d’Italia, Binaghi sogna il quinto Slam a Roma: “Le prospettive ci sono”

Roma, 23 aprile 2024 – "Siamo un po’ stufi di arrivare secondi”. Angelo Binaghi guarda in prospettiva nel momento d’oro del tennis Italiano e ci f sognare a occhi aperti un quinto Slam….nella Capitale, proprio mentre si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia in programma al Foro Italico dal 6 al 19 maggio.

Un’ennesima edizione da record, in cui si punta a superare i 350mila spettatori e che vedrà pure la presenza di un campo in piazza del Popolo. Un evento in cui “il tennis italiano e la federazione si sono rilanciati e viaggiano a livelli altissimi”.

Parola Binaghi, che prosegue: “Jannik Sinner è secondo, siamo secondi al mondo perché ci sono gli Slam che sono più grandi di Roma che è un mille e anche per popolarità siamo secondi dopo il calcio”. A questo punto la domanda sorge spontanea: “Uno Slam in Italia? Ci sono finalmente dei grandi dirigenti italiani che sono dei riformisti e credo che, così come è successo per le Nitto Atp Finals, alla fine i veri valori verranno fuori e credo che Roma abbia grandi prospettive di fronte a sé”.

Superato il record di incassi

Dati confortanti dalla prevendita: “Superato il record storico dello scorso anno di 22,46 milioni di euro – dettaglia Binaghi -, con ben 25 giorni di anticipo sulla data della finale e con entrambi i giorni delle finali esauriti da tempo".

Segno di un movimento tennis che cresce a dismisura grazie anche ai nostri campioni: con una velocità “che quest'anno è pari al 36% anno su anno”, prosegue il presidente Fitp, ricordando che i biglietti dell'edizione 2024 venduti all’estero sono circa 29mila.

L’indotto del torneo

Ma già così il torneo sulla terra rossa del Foro Italico genera “un impatto economico da 600 milioni di euro – prosegue Binaghi –, oltre a 120 milioni di gettito fiscale per lo stato”. Si parla anche di occupazione: il torneo genera in un anno circa 3.700 posti di lavoro.

Tutte le wild card

Fabio Fognini e Matteo Berrettini, ma anche Martina Trevisan e Sara Errani sono i tennisti meritevoli di wild card per gli Internazionali d'Italia di tennis. Nel tabellone femminile, per il main draw sono state assegnate le wild card anche a Lucrezia Stefanini (n.159 Wta), Giorgia Pedone (276), Nuria Brancaccio (292) e Matilde Paoletti (642). Nelle qualificazioni, invece, wild card a Silvia Ambrosio (291), Lisa Pigato (337), Sofia Rocchetti (427), Jennifer Ruggeri (435). Nel tabellone maschile, oltre al ligure (n.94 Atp) ed a Berrettini (98) - ma la sua card andrebbe a Stefano Napolitano (n.126) se il romano dovesse entrare direttamente in tabellone -, sono stati prescelti Matteo Gigante (139), Giulio Zeppieri (141) e Andrea Vavassori (157). Nelle qualificazioni le wild card vanno a Francesco Maestrelli (221), Francesco Passaro (238) e Samuel Vincent Ruggeri (258).

.