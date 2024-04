Ivanisevic rompe il silenzio dopo il divorzio da Djokovic: “Zimonjic è la persona giusta”

Montecarlo, 3 aprile 2024 – Le prove li collocano entrambi a Montecarlo, dove Nole sta preparando la stagione sul rosso dopo la batosta americana. In più ci sono i rumors di questi giorni a collocare sulla panchina di Djokovic Nenad Zimonjic, specialista serbo del doppio misto e plurivincitore slam (nella specialità).

I due sono stati visti insieme, impegnati in alcune sessioni di allenamenti, prima a Belgrado e poi a Montecarlo, e Ivanisevic – da una settimana orma ex coach dell’ex numero 1 al mondo: non sembra avere dubbi sui vantaggi che un'eventuale nuova collaborazione tutta serba potrebbe innescare: "In questo momento Novak non ha bisogno di una persona nuova, dopo 10 giorni impazzirebbe lasciando questo nuovo coach brancolare nel buio a chiedersi costa stia succedendo. Lui conosce già tutto, ma l'approccio di Ziki potrebbe aiutarlo. Zimonjic conosce benissimo la mentalità di Nole, hanno già lavorato insieme in Coppa Davis".

Zimonjic, quarantasette anni e vincitore in carriera di 5 Slam nel doppio misto, "conosce molto bene Novak - ha ancora aggiunto il croato - e poi è anche un mio grande amico, ne abbiamo passate tante insieme, ha una competenza enorme in ambito tennistico".