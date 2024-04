La valanga azzurra vuole Madrid. Sinner al derby, che test per Arnaldi

Chi l’avrebbe mai detto di ritrovarci tutti qui? Scorpacciata azzurra al Master 1000 di Madrid: oggi in campo un bel concentrato del nostro movimento tennistico come non accadeva da anni. Quattro italiani si giocano l’accesso ai sedicesimi di finale. C’è purtroppo un derby tutto a tinte tricolore che nel risultato taglierà sicuramente fuori uno dei ’nostri’. Ormai lo chiamano ‘el Clasico’. Sinner-Sonego è diventata un po’ come Real Madrid-Barcellona, però qui la sfida è tra amici. I due eroi della Coppa Davis si sfidano oggi (il match è in programma non prima delle 12.30) in una partita che per gli italiani è un vero derby fra azzurri. La diretta tv del torneo è su Sky. Streaming sulle piattaforme now.tv e tennis.tv a pagamento. In campo anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli mentre, nel frattempo sono usciti di scena Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

Per Jannik sarà l’esordio nel torneo spagnolo. Per Sonego sarà il secondo turno (dopo la vittoria contro Richard Gasquet) più impegnativo che gli potesse capitare, dato che il 22enne di San Candido (vista l’assenza di Djokovic) gioca da testa di serie numero 1.

Ma le speranze azzurre sono aggrappate anche alla tenacia del combattente Matteo Arnaldi. Il test per il ligure però è veramente da impresa. Servirà battere Daniil Medvedev, numero 4 del mondo, per superare il turno. Il moscovita l’ha sconfitto due volte su due, a Dubai e in Canada, ma si sono sempre affrontati sul duro. Avanza anche Flavio Cobolli che ha superato in rimonta Alejandro Tabilo, 5-7 6-4 6-4 e festeggia la seconda vittoria in carriera in un Masters 1000. Al secondo turno del Mutua Madrid Open (oggi dalle 15,30) Cobolli, numero 64 del mondo, affronterà un altro cileno, Nicolas Jarry dal servizio terribile, numero 23 del mondo.

Terra amara a Madrid invece per Lorenzo Musetti. Il braccio d’oro di Carrara fa già le valigie per Roma: sconfitto dal brasiliano Seyboth Wild con un doppio 6-4. Il toscano sembra piombato in un altro momento no, proprio sulla sua superficie preferita. Difficoltà sulla veloce terra di Madrid, dove l’altitudine ha favorito il gioco e il potente servizio del giocatore verdeoro.

Si è arreso ieri anche Luciano Darderi. L’azzurro lascia Madrid a testa alta dopo una bella partita contro l’americano Taylor Fritz, numero 13 Atp. Il punteggio finale è un 7-6, 6-4 che tradisce quanto poco abbia concesso l’italoargentino. L’azzurro paga un passaggio a vuoto nel tie break del primo set, dove avrebbe potuto impensierire maggiormente il suo avversario.