L’avversario di Sinner in finale a Miami sarà Dimitrov: battuto Zverev in 3 set

Miami, 30 marzo 2024 – Ora occhio al ragazzo che voleva essere Federer. Grigor Dimitrov è rinato, lo dimostra la splendida cavalcata al Miami Open: dopo aver battuto ai quarti di finale un incredulo Carlos Alcaraz il bulgaro nella notte italiana ha eliminato anche Alexander Zverev in tre sudatissimi set.

Due ore e passa di battaglia, e il 6-4 6-7 (4) 6-4 gli regala un posto in finale contro il beniamino azzurro Jannik Sinner. Grigor lascia tutti senza fiato, compresa la leggenda Serena Williams che lo segue dalle tribune. E’ come nel pieno di una seconda giovinezza tennistica, esaltato dai suoi colpi e da un fisico tornato in perfetta forma.

La partita è subito sudata, con un primo set dove fioccano le palle break da entrambe le parti ma con il bulgaro più a bravo a convertirla in un set point e chiudere 6-4.

La progressiva risalita del ragazzo che anni fa tutti chiamavano il ‘baby-Federer’ si era già vista sul finiere del 2024. Poi la vittoria al torneo di Brisbane, dopo anni e anni a secco di titoli.

Nel secondo parziale Grigor ha pure l’occasione di chiudere subito la partita: due palle per il match però vengono salvate dal tedesco, che al tie break riesce a pareggiare i conti.

Si va al terzo, l’equilibrio si spezza al 7° game dove il bulgaro ex numero 3 del mondo conquista il break per il 4-3 e poi va a chiudere tenendo a zero la battuta: 6-4.

Dimitrov in finale con Sinner

Ora il ragazzo dal bel tennis può rappresentare un avversario insidioso per il nostro Jannik in finale. Sulla carta l’azzurro (visto il ranking) è favorito. Ma lo stato di grazia del bulgaro e soprattutto un arsenale di colpi completissimo e ricco di variazioni potrebbero un po’ scombinare le carte al rosso di Sesto Pusteria. Sì, Sinner agli ottavi era rimasto un po’ sorpreso dal tennis vintage dell’Australiano O’Connell, ma poi era riuscito a mettere in campo le giuste contromisure.

La posta in palio è importante: in caso di vittoria (vista l’eliminazione di Alcaraz ai quarti, proprio per mano di Dimitrov), Sinner l’azzurro salirebbe al numero due della classifica mondiale, l’ennesimo record di un ragazzo di 22 anni che sta riscrivendo completamente la storia del tennis italiano.