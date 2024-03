Il montepremi di Atp Miami 2024: quanto guadagna Sinner se va in finale (e se vince il torneo)

Miami, 29 marzo 2024 – Tempo di semifinali all’Atp di Miami 2024 che mette in palio un montepremi totale di 8 milioni e 262 mila euro (per la precisione 8.262.126 euro) da suddividere per i partecipanti in base al passaggio dei singoli turni, con 1.160.293 euro per chi riuscirà a trionfare in finale.

Il Masters 1000 sul cemento della Florida è uno dei più prestigiosi della stagione e ultimo torneo su questa superficie prima dell’inizio della stagione della terra rossa.

Tra i quattro tennisti che si giocheranno l’accesso alla fine e di conseguenza una chance per arrivare a sollevare il trofeo c’è anche Jannik Sinner, numero uno d’Italia e numero tre del mondo che alla luce dell’eliminazione di Carlos Alcaraz per Grigor Dimitrov ha un’occasione in più per superarlo nel ranking Atp ma soprattutto di portare a casa il prize money di questo torneo.

L’azzurro è arrivato alla semifinale, riuscendo così a guadagnare anche i 325.000 dollari, circa 300 mila euro al cambio attuale ma l’accesso alla finale potrebbe fruttargli 585.000 dollari (540.039 euro). Questo nel caso in cui il talento di Sesto Pusteria riuscisse a superare anche l’ostacolo Daniil Medvedev, arrivando così a quasi un milione di euro in pochi giorni considerando che grazie alla finale raggiunta ad Indian Wells (e persa contro Alcaraz) era riuscito a mettersi ugualmente in tasca circa 298.000 euro .

Nel caso in cui l’italiano dovesse dunque superare il russo e battere anche uno tra Zverev e Dimitrov, aggiudicandosi così il torneo di Miami, ecco che l’altoatesino si metterà in tasca tutto il montepremi previsto per il vincitore di questo Masters 1000, vale a dire 1.160.293 euro oltre che 1.000 punti per il ranking in palio. Punti che farebbero particolarmente comodo a Sinner, sia per superare Alcaraz che per ridurre il gap con Novak Djokovic. Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per l’azzurro che ha una striscia di 20 successi in 21 incontri disputati, che gli sono valsi un bel gruzzolo: con la vittoria agli Australian Open ha infatti messo in tasca 1.933.403 milioni di euro, a cui si sommano i poco meno di 400 mila euro di montepremi per il torneo ATP di Rotterdam vinto dall’italiano contro De Minaur. Un’ottima partenza per Sinner che nel 2023 ha guadagnato circa 7 milioni di euro con i soli prize money dei tornei disputati e che a metà di quest’anno sembra essere già a buon punto per superare quella cifra. Un incremento importante potrebbe arrivare anche grazie ad una buona stagione disputata sulla terra, considerando che il montepremi totale del Roland Garros supera ad esempio i 2 milioni di euro e anche se questa superficie non è quella ideale per Sinner, l’italiano potrebbe comunque farci un pensierino considerata la solidità e la forma fisica dimostrata fino ad oggi.