Quando Sinner può diventare numero 1 del mondo? Al Roland Garros l’assalto al trono di Djokovic

Miami, 1 aprile 2024 – “Essere numero 2 del mondo ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo. Ma la cosa più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente in semifinale e finale. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione molto bella”.

Jannik Sinner in posa con il trofeo di Miami

Jannik Sinner si gode il Trionfo Al Masters 1000 Di Miami, il terzo titolo del 2024 dopo Australian Open e Rotterdam: “Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto questo inizio di stagione, non lo avrei mai creduto. Mentirei se dicessi il contrario. L’annata è iniziata molto bene, è andata anche oltre le mie aspettative, ma vivo ogni torneo come una nuova opportunità e so che ho ancora molto da dimostrare. Ho la fortuna di lavorare con un gran team che mi supporta e mi sprona a fare sempre meglio. Sono felice, ho giocato molti match e ho vinto tre tornei prestigiosi, ma tra qualche giorno ricominceremo con gli allenamenti e ci saranno tante altre sfide da affrontare", le parole di Jannik dopo la vittoria in finale contro Grigor Dimitrov.

Al via la stagione sulla terra

Superato Carlos Alcaraz nella classifica Atp, ora per Sinner l’obiettivo è la prima posizione mondiale di Novak Djokovic. È quindi tempo di fare i conti per capire quando il fenomeno azzurro potrà sedersi sul trono Atp. Terminata la trasferta americana con Indian Wells e Miami, si apre ora la stagione sulla terra battuta, la superficie forse meno congeniale per Sinner. Ma Jannik è ottimista: “Rispetto allo scorso anno sono un giocatore più completo – spiega –, i movimenti sono totalmente diversi e generalmente c`è poco tempo per adattarsi. Ma questa volta mi sento molto più pronto, fisicamente mi sento molto più forte e sulla terra questo aspetto è fondamentale".

Sinner numero 1 al mondo? Ecco quando

Nella classifica Atp, Djokovic ha un vantaggio di poco più di mille punti rispetto a Sinner. Il serbo, però, sulla terra rossa ha un bottino molto più pesante da difendere: 2.315 punti conquistati nel 2023, contro i soli 585 di Jannik.

Gli appuntamenti clou sono Montecarlo (l’anno scorso Sinner conquistò 360 punti con la semifinale), Madrid (Sinner assente nel 2023), Roma (l’altoatesino fu eliminato agli ottavi) e soprattutto il Roland Garros. Proprio il secondo slam della stagione può rappresentare il punto di svolta: Djokovic dovrà difendere i 2.000 punti del titolo 2023, mentre l’italiano i soli 45 della sconfitta al secondo turno. Il sorpasso potrebbe quindi verificarsi dopo il torneo di Parigi, che come annunciato da Sinner “è il prossimo grande obiettivo”.