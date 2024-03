Atp Miami 2024, oggi Sinner contro Medvedev: orario, dove vederla in tv e precedenti

Miami, 29 marzo 2024 - Jannik Sinner e Daniil Medvedev, ancora loro due. A due mesi di distanza dalla finalissima dell'Australian Open che ha incoronato l'altoatesino, l'azzurro e il russo tornano a sfidarsi, stavolta in occasione della semifinale del Masters 1000 di Miami. Un torneo questo nel quale il numero 3 e il numero 4 del ranking Atp si sono scontrati anche l'anno scorso, quando ad avere ragione nell'atto conclusivo è stato il classe '96 in due set (7-5, 6-3). In 12 mesi, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: l'italiano ha piazzato il sorpasso in classifica ai danni di Medvedev, battuto da Jannik per ben quattro volte fra Pechino, Vienna, Torino e Melbourne. Adesso un nuovo capitolo della rivalità sta per essere scritto. E sullo sfondo c'è la grande possibilità per Sinner di salire addirittura al secondo posto della classifica mondiale, nel caso in cui dovesse riuscire ad aggiudicarsi la manifestazione a stelle e strisce.

Il percorso dei due a Miami

Lungo il cammino in Florida, Sinner ha perso unicamente un set, al secondo turno contro l'olandese Tallon Griekspoor, che si era portato in vantaggio. Poi ecco la rimonta operata dal nostro portacolori, che nel primo incontro aveva sconfitto il connazionale Andrea Vavassori. Al terzo turno, il classe 2001 ha avuto la meglio dell'australiano Christopher O'Connel, mentre a fare strada nei quarti di finale al nativo di San Candido è stato il ceco Tomas Machac. Per quanto concerne il tragitto di Medvedev, il moscovita non ha ceduto agli avversari nemmeno un set, rischiando unicamente contro il tedesco Dominik Koepfer (7-6 nel primo parziale) e nei quarti contro il cileno Nicolas Jarry (7-6 il risultato del secondo set). Oltre a questi due rivali, il 28enne ha steso l'ungherese Marton Fucsovics e il britannico Cameron Norrie.

I precedenti

Sono 10 in totale i precedenti tra Medvedev e Sinner, con il russo a rappresentare una vera e propria bestia nera per l’azzurro all'inizio della loro rivalità. Jannik ha infatti perso i primi sei incontri, partendo da quello del 20 febbraio 2020 negli ottavi di finale a Marsiglia. Sfida, quella in terra francese, replicata l’anno successivo, stavolta nei quarti, ma con il medesimo esito. Vittorie di Daniil anche il 18 novembre 2021 alle Finals per 2-1 e successivamente a Vienna il 28 ottobre 2022 per 2-0. Affermazione pure a Rotterdam per Medvedev, che si è imposto al terzo set. Niente da fare per Sinner nemmeno nella finale del Masters 1000 di Miami, il 2 aprile 2023, quando l'attuale numero 4 del mondo ha festeggiato il trionfo imponendosi per 7-5, 6-3. Ma da allora il vento è cambiato. A Pechino, ecco il primo successo per il 22enne di San Candido il 4 ottobre 2023, con l'italiano a sbloccarsi, per poi ripetersi a Vienna vincendo la finale del torneo 500 al terzo set e il confronto a Torino, alle Finals in semifinale, sempre al terzo per 6-3, 6-7, 6-1. L'ultimo è stato il duello più importante: nell'atto conclusivo dell'Australian Open, Jannik è stato capace di rimontare due set di svantaggio, arrivando a centrare il primo Slam della sua carriera.

A caccia della terza finale in Florida

Questa è la quarta partecipazione di Sinner al torneo che si gioca in Florida. Per due volte, Jannik ha centrato il pass per la finale. Oltre a quella dell'anno passato, l'italiano ha perso pure quella del 2021 contro il polacco Hubert Hurkacz. Nel 2022 invece il percorso del numero 3 del mondo si è interrotto nei quarti di finale, a causa del ritiro dopo appena 22' di gioco contro l'argentino Francisco Cerundolo per colpa delle vesciche al piede destro.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Sinner e Medvedev è in programma nella serata italiana. Trattandosi del secondo incontro di giornata sul cemento outdoor dell'Hard Rock Stadium dopo quello di doppio femminile fra la coppia composta da Muhammad e Parks, e quella formata da Dabrowski e Routliffe, il match fra l'azzurro e il russo non scatterà prima delle 20 (ora italiana). Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), e in streaming attraverso Sky Go, Now o Tennis Tv. Chi vince fra Sinner e Medvedev affronterà uno fra il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev.

