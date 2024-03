ATP Miami, sarà Medvedev l'avversario di Sinner in semifinale

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami che si giocherà domani in Florida. Il russo numero 4 del mondo ha eliminato nei quarti di finale il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-2, 7-6. L’azzurro nella serata italiana di ieri aveva sconfitto a sua volta il ceco Tomas Machac in poco più di un’ora e mezza di gioco grazie ad un 6-4, 6-2. Per il ventiduenne di Sesto Pusteria si tratterà di una ghiotta occasione per accedere all’ultimo atto del torneo americano e continuare a puntare al sorpasso su Carlos Alcaraz nella classifica ATP.

La sfida con Medvedev sarà anche una rivincita della finale dello scorso anno quando Sinner fu sconfitto proprio dal russo ma si tratterà anche di un remake della finale degli Australian Open quando l’italiano ha recuperato due set di svantaggio per poi aggiudicarsi il primo Slam in carriera. Con la vittoria su Machac, l’azzurro ha raggiunto per la terza volta la semifinale dell’ATP Masters 1000 con due finale per ora, entrambe perse: una nel 2021 contro il polacco Hurkacz e nel 2023 proprio con Medvedev. La prestazione di Sinner in questo torneo non è stata la migliore della stagione, che dopo la sconfitta con Alcaraz ad Indian Wells ha debuttato il Florida contro Andrea Vavassori aggiudicandosi il derby e poi faticando contro l’olandese Griekspoor, sconfitto anche grazie ad una provvidenziale interruzione per pioggia che gli ha consentito di ritrovare la lucidità. L’olandese tra l’altro è stato il quinto tennista in questo 2024 capace di strappare almeno un set all’italiano. Poi è toccato all’australiano O’Connell e infine il già citato Machac. Domani, ad un orario ancora da definire, toccherà alla sfida con Medevedev, con l’azzurro che inseguirà la ventunesima vittoria stagionale.