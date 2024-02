Lindsey Vonn coccola Sinner: “Mi ricorda Federer, non ha paura”

Bologna, 5 febbraio 2024 – Una sorta di zia acquisita. Così potremmo definire Lindsey Vonn per Jannik Sinner. I due si conoscono da un paio di anni, quando cioè il desiderio del tennista altoatesino è stato esaudito. Era il 2022 e Jannik aveva espresso il sogno di poter sciare sulle nevi dell’Alto Adige assieme all’ex campionessa di sci alpino, una che di fatto ha vinto tutto, soprattutto in discesa dove ha lasciato il testimone a Sofia Goggia. E Sinner, si sa, aveva iniziato con lo sci dove probabilmente sarebbe diventato un campione dato che già a livello giovanile aveva vinto gare su gare. Poi l’amore per il tennis, sfociato in una crescita incredibile da predestinato e con la gemma del primo torneo slam vinto la settimana scorsa in Australia. Una partita che ha fatto emozionare anche zia Lindsey, ormai tifosissima di Jannik e da sempre molto legata all’Italia.

Vonn: “Jannik come Roger”

Vittoria in rimonta per Jannik Sinner agli Australian Open contro Daniil Medvedev, che era avanti di due set, ma l’azzurro ha cambiato la partita e dimostrato che ora, anche fisicamente, è pronto per i cinque set. Mentalmente, poi, non ha paura. Primo slam della carriera, forse il primo di una lunga serie. Anche Vonn ha tifato a distanza, memore di quella esperienza sulle Dolomiti di due anni fa. Non è sorpresa Lindsey di questo successo, tutt’altro. E il paragone è decisamente altisonante: “Pensavo che Jannik riuscisse a vincere uno slam anche prima – le parole della Vonn ai canali ufficiali Atp –. In ogni caso è un giocatore che apprezzeremo ancora per molto tempo e mi ricorda molto Roger Federer su alcuni aspetti”. E quali? Lindsey risponde così: “Mi sembra non abbia paura di nulla e che dia tutto in campo indipendentemente dal punteggio – ancora la Vonn –. E’ un atteggiamento diverso dalla maggior parte degli sportivi e lui riesce a sfruttarlo bene”.

Sono dunque anche le caratteristiche caratteriali a rendere Sinner forte, non solo la tecnica tennistica: “E’ un ragazzo umile e sempre gentile, ha una concezione dello sport eccellente”, ancora Lindsey che ormai stravede per Jannik. Sinner grande tennista, ma anche ottimo sciatore e Lindsey ha ricordato quella sciata del 2022 sulle Alpi italiane, in particolare sulle Dolomiti: “Lui è molto alto ed è più difficile andare sugli sci, ma l’ho visto fluido esattamente come quando gioca a tennis – l’analisi della Vonn sula tecnica di Jannik –. E’ sempre molto elegante e sembra non faccia alcuno sforzo, io invece ero nervosa perché avevo paura si facesse male ma ho capito che non sarebbe successo. E’ troppo bravo”. In ogni caso, però, meglio aver scelto il tennis, sport decisamente meno pericoloso per Sinner: “Io adoro il rischio, la velocità e l’adrenalina e lo sci dà tutto questo, ma è pericoloso e mi è costato 10 operazioni. A Sinner ho sempre detto che ha scelto lo sport giusto, cioè quello più sicuro”.

