Luca Nardi inarrestabile: si qualifica a Monte Carlo

Pesaro, 7 aprile 2024 – «Nardi raises the roof (raggiunge il tetto)". Il profilo Instagram del "Rolex Monte-Carlo Masters" si affida a un’espressione idiomatica per segnalare l’ultimo trionfo del tennista pesarese Luca Nardi, classe 2003, divenuto ormai una celebrità nel panorama mondiale per aver battuto il mese scorso in tre set il numero 1 Novak Djokovic, al torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’ultimo successo di Luca Nardi è stato questa volta a Monte Carlo dove ha raggiunto Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi nel tabellone principale del "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo torneo Atp 1000 della stagione sulla terra battuta (con montepremi complessivo pari a 5.950).

Il ventenne di Pesaro, numero 75 del mondo e tredicesimo favorito delle qualificazioni, nel match che valeva il pass per il main draw, ha sconfitto il francese Alexandre Muller, numero 86 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6 6-4 6-4. 575 euro), in corso sui campi del Country Club del Principato di Monaco.

Lo stesso Nardi, sul suo profilo Instagram ha rilanciato tra le storie gli attimi finali del suo ultimo successo raggiungendo l’interesse dei suoi oltre 64mila followers. Nulla da fare invece per Lorenzo Sonego. Il piemontese, 61 del mondo, ha ceduto all’ultimo turno delle qualificazioni di fronte allo spagnolo Roberto Bautista Agut, 93 del ranking Atp, per 6-1 2-6 6-2.

