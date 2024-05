Macron e l’appello al Real per Mbappè: “Spero sia libero per le Olimpiadi”

Roma, 11 maggio 2024 – Per Mbappè si sono aperte le vie della Liga. Ma in patria c’è ancora qualcuno che ha bisogno di lui. Nientepopodimeno che il presidente francese Emmanuel Macron: “Conto sul Real Madrid, spero che lasci libero Kylian di giocare le Olimpiadi con la nazionale”, ha detto, rivelando poi di fatto la destinazione dell’ormai ex stella del PSG.

Kilian infatti ha ufficializzato il suo addio al Parco dei Principi, senza però rivelare la sua effettiva destinazione finale.

"Non ho commenti particolari” sull'annunciata partenza dell'attaccante dei Blues verso il Real Madrid, ha aggiunto. Già il mese scorso Macron aveva espresso la “speranza” che il capitano della Francia potesse partecipare alle Olimpiadi, anche se il club a cui probabilmente si unirà, appunto il Real Madrid, ha già annunciato che non intende liberare i propri giocatori per questa scadenza.

Il torneo olimpico non rientra in una finestra internazionale definita dalla Fifa, e quindi i club non hanno alcun l'obbligo in tal senso.