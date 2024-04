Montecarlo, Arnaldi subito fuori: vince l’indiano Nagal. Eliminato anche Nardi

Montecarlo, 8 aprile 2024 – È già finito il torneo di Montecarlo per i due giovani talenti azzurri Luca Nardi e Matteo Arnaldi.

Il 20enne pesarese, numero 75 del ranking che a Indian Wells aveva sconfitto Novak Djokovic, è stato battuto al primo turno dal canadese Felix Auger-Aliassime in due set, 6-2, 6-3. Sul centrale del Monte-Carlo Country Club, Nardi ha anche pagato la fatica delle qualificazioni e Auger-Aliassime – ora numero 35 al mondo, ma al sesto posto del ranking due anni fa – ha subito imposto il suo tennis: ora al secondo turno il canadese affronterà Carlos Alcaraz.

Non è andata meglio ad Arnaldi, che a Montecarlo giocava quasi in casa essendo di Sanremo e che si presentava al match odierno da favorito. L'azzurro, numero 38 del mondo, cede all'indiano Sumit Nagal, numero 93 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-4 in due ore e 36 minuti.

Il torneo monegasco Masters 1000, che inaugura con un pieno di big la stagione della terra rossa, si conferma tra i più duri e già dai primi turni presenta notevoli difficoltà per chiunque.