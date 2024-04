Classifica ATP, la posizione degli italiani prima di Montecarlo

Roma, 8 aprile 2024 – La terra rossa di Montecarlo si appresta ad accogliere Jannik Sinner e altri tre italiani che giocheranno il Masters 1000 del Principato, primo appuntamento di rilievo sul mattone tritato. In queste settimane però sono stati diversi gli italiani ad essere impegnati sulla stessa superficie in alcuni tornei ATP 250 che in qualche modo hanno modificato la classifica, alcune di loro non saranno presenti all’evento monegasco mentre su altri ci sarà l’attenzione di tutti per capire a che punto potrebbe arrivare la loro scalata. A guidare gli azzurri nel ranking è sempre Sinner, numero due del mondo e proiettato all’inizio della stagione terra rossa con l’obiettivo dichiarato di continuare la sua ascesa e insidiare il primo posto di Novak Djokovic. Attualmente il ventiduenne di Sesto Pusteria ha 8.710 punti contro i 9.725 di Nole e soprattutto gli 8.645 di Alcaraz, primo inseguitore dell’italiano. Con i primi match di Montecarlo in corso oggi, il secondo italiano della classifica ATP è Lorenzo Musetti, che ha 1.590 punti e occupa la ventiquattresima posizione, seguito da Matteo Arnaldi al 38° posto con 1.121 punti e Lorenzo Sonego, out a Marrakech dopo la sconfitta nel derby contro Matteo Berrettini e fermo al 57° posto del seeding. Poi troviamo Flavio Cobolli, numero 63 (880 punti) poco sopra Luciano Darderi che grazie alla semifinale raggiunta a Houston poi persa contro Tiafoe è salito di otto posizioni e ora occupa il 64° posto della classifica ATP con 875. Al settantaseiesimo posto c’è Luca Nardi, con 748 punti, in ascesa dopo il successo al Challenger di Napoli. Fabio Fognini è entro la top 100, al 92° posto grazie ai quarti di finale raggiunti a Marrakech che lo vedono ora a 748 punti. Il gradito e atteso ritorno nella top 100 però è senza dubbio quello di Berrettini che dopo un lungo calvario ha conquistato proprio il torneo marocchino sconfiggendo Carballes Baena e rientrando nei primi cento giocatori al mondo, prima grazie alla finale raggiunta (95° posto) e poi alzando il trofeo al cielo, successo che gli è valso l’84° posto del ranking. Il romano sarà in campo a Montecarlo grazie ad una wild card, con Sinner, Musetti e Arnaldi, per andare a caccia di altri punti utili a continuare la sua risalita.