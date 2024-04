Montepremi Atp Marrakech 2024: quanto guadagna Berrettini se vince oggi

Marrakech, 7 aprile – Non è certo il più ricco dei tornei, l’Atp 250 di Marrakech. Ma a chi arriva in finale, come Matteo Berrettini, assicura 51.400 euro di premio. Se sarà vincitore all’ultimo atto contro lo spagnolo Carballes Baena, il romano metterà in tasca invece 88.125 euro. Non siamo certo ai livelli più importanti – il Masters 1000 di Miami ha fruttato a Jannik Sinner per il trionfo più di un milione di euro – ma si tratta di un riscontro economico comunque da non sottovalutare, e che va di pari passo con la ripresa dell’azzurro verso i massimi livelli. I tornei Atp 250 sono quelli base del massimo circuito, ma sovente vedono in lizza i big. Che li prendono molto sul serio per incamerare punti e proiettarsi verso gli appuntamenti più importanti. A Montecarlo, torneo prestigioso che ha preso il via, può vantare un montepremi di quasi sei milioni, di cui poco meno di uno riservato al vincitore. Con gli Slam, ovviamente, si va ancora più su. Molto più su. Basta qualificarsi per il tabellone principale per incassare un cifra simile a quella che si è guadagnata Berrettini arrivando in finale in Marocco. I premi massimi sono quelli dell’Us Open. Novak Djokovic, vincendo l’ultima edizione, ha avuto tre milioni di dollari di premio. Molti tennisti si battono nei Challenger sperando di passare al piano superiore, quello dei tornei Atp. Quello di Phoenix ha visto Berrettini arrivare in finale: un percorso che gli ha fruttato ‘solo’ 16.500 euro. Davvero pochi, per un ‘pro’ che deve sostenere spese e staff. Il suo montepremi personale di carriera è comunque superiore agli undici milioni e mezzo di dollari. E poi, ci sono tutte le sponsorizzazioni maturate in tutti questi anni a incrementare notevolmente gli introiti.