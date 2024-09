Quanto ha (già) guadagnato Sinner con la finale agli Us Open

New York, 7 settembre 2024 - Il successo ai danni di Jack Draper è valso a Jannik Sinner la prima finale agli Us Open della sua carriera. Un risultato super per l'altoatesino, che si presentava al torneo che si disputa sui campi in cemento di Flushing Meadows con tanti punti interrogativi, legati al contraccolpo che avrebbe potuto causare la comunicazione pubblica della positività per due volte al clostebol. E invece l'azzurro è riuscito a fare così tanta strada come mai gli era capitato a New York, sconfiggendo - prima di Draper - i vari Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Christopher O'Connell, Tommy Paul e Daniil Medvedev. Un cammino non solo estremamente gratificante dal punto di vista sportivo (e del ranking), ma anche da quello economico.

Le cifre nel dettaglio

Fino al successo ai danni di Draper, il nativo di San Candido aveva intascato una cifra pari ad un milione di dollari (che equivale a circa 903.000 euro). Una volta mandato al tappeto il britannico e raggiunto il traguardo della finale degli Us Open, ecco che il montepremi in favore del numero uno del mondo è schizzato fino ad 1,8 milioni di dollari (circa 1,62 milioni di euro). Ma non è finita qui. Se il nostro portacolori dovesse riuscire ad avere la meglio dell'americano Taylor Fritz e ad aggiudicarsi così il titolo di campione della manifestazione a stelle e strisce, allora incasserebbe qualcosa come 3,6 milioni di dollari (ossia circa 3,24 milioni di euro). Delle somme da capogiro insomma.

Capitolo classifica

Per quanto concerne invece la classifica mondiale, grazie al suo cammino a New York, da lunedì Sinner diventerà l’ottavo tennista della storia (dopo Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev ed Andre Agassi) ad scollinare quota 10000 punti, salendo per il momento a 10480 punti nella graduatoria virtuale. Agli Us Open, l'azzurro ha ottenuto 1300 punti per il raggiungimento della finale. In caso di trionfo, il nativo di San Candido salirebbe a quota 11180, incrementando il suo vantaggio sul più immediato inseguitore, Alexander Zverev (fermo a quota 7075) a e portandosi a +4105. Nella Race, inoltre, il tedesco è al momento a -2185 dall’italiano, col rischio di finire a -2885 dopo la finale.

