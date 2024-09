Us Open: chi è Taylor Fritz, l'avversario di Sinner in finale

New York, 7 settembre 2024 - Manca l'ultimo ostacolo per poter tornare a sollevare di nuovo un trofeo. Jannik Sinner, dopo aver battuto con un netto 3-0 (7-5, 7-6, 6-2) l'inglese Draper in semifinale, domani (domenica 8 settembre, ndr) affronterà Taylor Fritz nella finale degli Us Open 2024.

Sinner arriva da favorito, anche se negli occhi di tutti i tifosi presenti a Flushing Meadows e non solo c'è quell'infortunio al polso occorso al campione altoatesino durante la semifinale. Al nono game del secondo set un dolore improvviso, con Sinner che si piega e, durante un timeout medico, si siede e si fa guardare il polso. Fortunatamente, non sembra nulla di grave come dimostrato anche dallo stesso numero uno del mondo che è tornato subito in campo e ha liquidato il rivale-amico Draper. Dall'altra parte della rete ci sarà Taylor Fritz, che in semifinale ha sconfitto, in rimonta e al quinto set, l'altro statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti il classe '97 ha dovuto vedersela con un altro osso durissimo come Zverev e prima ancora contro Ruud. Insomma, il percorso dello statunitense, sulla carta, è stato più ostico di quello di Sinner e, dunque, potrebbe aver speso più energie. Ma ora il numero 12 del mondo si gioca una finale, contro il numero uno, davanti al suo pubblico di casa e questa motivazione è più che sufficiente per andare oltre la fatica.

Chi è Taylor Fritz

Californiano di San Diego, classe 1997 e figlio d'arte (il papà Guy è un allenatore di tennis, la madre Kathy May è stata una Top Ten Wta), Taylor Fritz è il primo statunitense a giocare la finale di uno Slam dai tempi di Andy Roddick a Wimbledon 2009, mentre l'ultimo americano a vincere sul cemento di Flushing Meadows risale addirittura al 2003 (sempre Roddick in finale contro Ferrero). Il tennis in casa Fritz è una tradizione di famiglia, perché la madre Kathy May è stata numero 10 del mondo, raggiungendo per tre volte i quarti di finale di un torneo dello Slam (due Roland Garros e uno US Open); mentre il padre, Guy Henry Fritz, si è fermato anche a causa di infortuni alla posizione numero 301 e poi ha fatto carriera come coach. Taylor nel 2015, a poco meno di 18 anni, ha raggiunto la finale del Roland Garros a livello junior e poi ha vinto, nella stessa categoria, lo Us Open contro Tommy Paul. Fritz, al momento numero 12 del ranking Atp, è stato etichettato come il Golden boy del tennis americano, che però negli ultimi anni sembrava essersi un po' perso nonostante gli inizi più che promettenti. Dopo il covid è tornato alla grande, mettendo in fila una serie di successi importanti: nel 2024 ha vinto l'Atp 250 di Delray Beach contro Tommy Paul e quello di Eastbourne contro Max Purcell. Ma soprattutto, il Masters 1000 di Indian Wells del 2022 in finale su Rafa Nadal. Nella vita privata, Taylor Fritz è un grande appassionato di videogiochi, in particolare Fortnite, Call of Duty e World of Warcraft. Mentre, nonostante la vita da tennista ad altissimi livelli, nella dieta c'è qualche sgarro di troppo che però non sembra influire nelle prestazioni: dopo le sessioni di allenamento più dure, ha confessato di divorarsi una ciotola di Chipotle, noto fast food americano, o di alternare il cibo sano con qualche "cheat meal", soprattutto hamburger. Fritz era sposato con un'altra tennista, Raquel Pedraza e dal loro matrimonio è nato il figlio Jordan. Durante la pandemia però ha incontrato su dating app Morgan Riddle, star dei social, e il suo matrimonio è terminato.

I precedenti tra Sinner e Fritz dicono che il numero uno al mondo si è aggiudicato l'ultimo confronto che risale ai quarti di finale del torneo di Indian Wells dello scorso anno. Allora finì 6-4, 4-6, 6-4 in favore dell'azzurro dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. C'è anche una vittoria di Fritz, nel 2021 e sempre sul cemento di Indian Wells. Sono solo questi due i precedenti tra questi due tennisti e domani, ore 20 italiane, si scriverà un'altra pagina della sfida tra Sinner e Fritz.