Quando gioca Sinner la finale degli Us Open 2024: orario e dove vederla in tv

New York, 7 settembre 2024 - Il momento tanto atteso è quasi arrivato. Jannik Sinner ha l'occasione di vincere il secondo torneo del Grande Slam della sua carriera, nonché il secondo di questa strepitosa stagione dopo l'Australian Open portato a casa lo scorso 28 gennaio. Per la prima volta, l'altoatesino è arrivato fino alla finale degli Us Open: prima di questa edizione, non era andato oltre i quarti di finale sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del mondo, che si presentava al torneo di New York con tanti punti interrogativi, legati al contraccolpo che avrebbe potuto causare la comunicazione pubblica della positività per due volte al clostebol, si è sbarazzato nell'ordine di Mackenzie McDonald, Alex Michelsen, Christopher O'Connell, Tommy Paul, Daniil Medvedev e infine di Jack Draper. Una crescita continua quella dell'azzurro, adesso grande favorito per il trionfo.

Jannik Sinner

L'avversario

Dall'altra parte della rete l'italiano troverà il beniamino di casa Taylor Fritz, che in semifinale si è aggiudicato il derby con Frances Tiafoe in cinque set (4-6 7-5 4-6 6-4 6-1 il punteggio. Per il classe '97 si tratta della prima finale dello Slam. Inoltre, il californiano è il primo americano a raggiungere l'atto conclusivo degli Us Open dal 2006, quando Andy Roddick venne battuto da Roger Federer. Roddick che è anche l'ultimo statunitense ad aver vinto il titolo a Flushing Meadows, nel 2003, e ad aver disputato una finale dello Slam, quella di Wimbledon 2009, persa sempre contro Federer.

I precedenti fra i due

Fino a questo momento Sinner e Fritz si sono sfidati due volte. La prima risale al 2021, con il tennista a stelle e strisce a imporsi negli ottavi di Indian Wells con il risultato di 6-4, 6-3. Due anni più tardi, nel solito torneo, ecco la rivincita dell'azzurro, che ha avuto ragione del rivale con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima di questa edizione, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne di San Candido non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere la finale

Sinner sarà protagonista nella serata di domenica 8 settembre sull'Arthur Ashe Stadium. La partita del nostro portacolori comincerà alle 20 (ora italiana). L'incontro con Fritz verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

