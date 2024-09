Sinner e Anna Kalinskaya, crisi passata. Abbracci prepartita e tifo per Jannik agli Us Open

Roma, 5 settembre 2024 – Jannik Sinner e Anna Kalinskaya di nuovo insieme, sia nel dietro le quinte prima del match (vinto) contro Medvedev e sia in mondovisione, lei sugli spalti a tifare lui.

Per la gioia dei fan. "Ecco la foto che volevamo rivedere". E ancora: "Bravissimi tutti e due, Anna ha portato fortuna", sono alcuni dei commenti sotto l'immagine della tennista schierata nel box di Jannik Sinner durante il vittorioso match dei quarti dell'Us Open postata da @annakalinskayaupdates, l’account Instagram gestito dai follower della 25enne russa, che tirano un sospiro di sollievo collettivo dopo le voci di crisi legate a qualche indizio social e al fatto che i due non si fossero più visti assieme.

Anche un video spazza via definitivamente le voci di crisi: riprende l'azzurro che al termine del riscaldamento prepartita sulla cyclette esce dalla palestra con il suo team abbracciando la fidanzata. Niente crisi insomma (o fine della crisi, ma fa lo stesso) nella love story tennistica ufficializzata a fine maggio: le voci erano montate ad agosto, nel pieno del "Clostebol gate", alimentate dai social.

I due avevano smesso di seguirsi, poi lui era ricomparso come follower della russa mentre lei continuava a non seguirlo. Una settimana fa c'era stata la "reunion" sui social (anche lei era ricomparsa come follower di Jannik) alla quale non erano seguite però paparazzate dal vivo, né presenze reciproche in tribuna.

Ieri Anna ha scelto di ricomparire in carne e ossa proprio nel match contro il suo connazionale Medvedev, replica di quello di Wimbledon dal quale si era misteriosamente tenuta alla larga. Sull'erba di Church Road aveva vinto il russo, e certo non per colpa di Anna. Ma è innegabile che l'essersi sbarazzato dalle voci di crisi di coppia, insieme a quelle ben più pesanti relative al doping, rappresenti un fattore importante nella ritrovata stabilità dell'azzurro. Adesso c'è la semifinale con Jack Draper. Con Anna nel box, come sperano tutti.