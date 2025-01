Australian Open 2025: è grande Sonego, battuto il baby fenomeno Fonseca. Avanza Musetti. Berrettini è fuori

Melbourne, 16 gennaio 2025 – Due italiani avanzano, uno esce. In attesa di Jannik Sinner, l’Italia manda due giocatori al terzo turno degli Australian Open e sono Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, capaci di battere due ostici come Denis Shapovalov e Joao Fonseca, mentre è stato eliminato Matteo Berrettini, sconfitto ancora una volta da Rune e sprecone nel tie break del quarto set che avrebbe potuto trascinare la partita al quinto. Il danese si conferma una specie di bestia nera.

Berrettini fuori

L’ostico Holger Rune si conferma tale con gli italiani, soprattutto con Matteo Berrettini. Il danese si è qualifica al terzo turno degli Australian Open battendo l’azzurro in quattro set per 7-6 2-6 6-3 7-6. Peccato per Berrettini, che può lamentare un tiebreak del quarto sprecato. Partita comunque difficile per Matteo, poco incisivo nel tie break del primo set, ma comunque in ripresa nel secondo parziale con il break in apertura per indirizzare il set fino al 6-2. Poi, di nuovo Rune concreto, soprattutto sul gioco di sbarramento, con passanti degni di nota e qualche errore di troppo del tennista romano, meno efficace al servizio e con il diritto. Il break decisivo nel terzo arriva al quarto game, proprio grazie a un passante di Rune e a una demi volée errata di Berrettini. L’inerzia della partita è cambiata e anche nel quarto Berrettini ha ceduto il servizio al primo game, ma è stato bravo a risalire poco dopo e trascinare Rune in un set lottato. Proprio quando Matteo sembrava in grado di riprendere in mano la partita è arrivato il blackout. Nel tie break del quarto Berrettini è salito fino al 5-2, salvo poi farsi riprendere per essere sconfitto 8-6. Per Rune ci sarà ora il serbo Kecmanovic.

Sonego batte il baby fenomeno

Ha vinto l’ennesima maratona Lorenzo Sonego. Il piemontese ha sconfitto al quinto set il baby fenomeno Joao Fonseca, in una di quelle partite che solo lui sa come vincere. Tre ore e quaranta minuti per avere la meglio del carioca, battuto per 6-7 6-3 6-1 3-6 6-3. Decisivo, nel quinto parziale, il break ottenuto da Sonego all’ottavo game dopo aver annullato una palla break sul tre pari. Alla fine, al secondo match point, l’esplosione di gioia. Per Sonego ora, al terzo turno, ci sarà l’ungherese Maroszan che ha battuto a sorpresa l’americano Tiafoe in cinque set.

Musetti avanti tutta

Nessun particolare problema, invece, per Lorenzo Musetti che in piena notte italiana si è sbarazzato in tre set del canadese Denis Shapovalov. Partita sicuramente combattuta nei primi due set, ma l’azzurro ha saputo interpretare meglio i momenti decisivi dei due tie break vincendo per 7-6 7-6 6-2. Solo l’avvio di match è stato complicato con Musetti immediatamente sotto di un break fino al 3-0 Shapovalov, ma con pazienza l’azzurro è risalito fino al tre pari per poi chiudere in un tiebrak a senso unico con Lorenzo capace di scappare sul 5-0 prima di mettere in archivio il parziale 7-3. Nel secondo set non ci sono stati break e i due giocatori hanno annullato due palle break a testa, Musetti al quinto game e Shapovalov al sesto, così la naturale conseguenza è stata un altro tie break, stavolta più combattuto e che Musetti ha chiuso al secondo set point per 8-6. Terzo parziale liscio e facile, con Musetti capace di andarsene fino al 4-0 per non voltarsi più. Ora per Lorenzo la temibile sfida a Ben Shelton.