Nadal rinuncia agli Australian Open: “Non sono in grado di giocare 5 set”

Melbourne, 7 gennaio 2024 – La frase che tutti gli appassionati di tennis non avrebbero voluto sentirsi dire ma che dopo l’ultimo match a Brisbane temevano: “Non sono pronto per competere al massimo livello in partite da 5 set”. Così Nadal ha annunciato che non parteciperà agli Australian Open 2024. Colpa di uno strappo muscolare rimediato nella terza partita giocata dopo un anno di stop. La buona notizia è che si tratta di una micro lesione e che non c’entra con l’infortunio al flessore dell’anca che l’ha tenuto fermo 349 giorni. In questo senso la risonanza magnetica a cui il maiorchino si è sottoposto ieri è stata rassicurante.

“Ho lavorato molto duramente durante l'anno per questo ritorno – scrive Nadal su X – e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi. La notizia triste per me è di non aver potuto giocare davanti al fantastico pubblico di Melbourne”.

Il ritorno in campo aveva galvanizzato i fan. Nel primo turno dell’Apt 250 di Brisbane, antipasto degli Australian Open, Nadal aveva battuto Thiem con un secco 2-0, replicando poi contro Kubler. Era parso a tutti il solito Nadal. "Se torna non lo fa per giocare qualche partita, ma per vincere uno Slam", aveva profetizzato l’avversario di sempre e numero uno al mondo Novak Djokovic. Ma si sbagliava. Lo stato di forma, mentale e fisico, si misura sul lungo tempo. Ed ecco che ai quarti di Brisbane Nadal cede in tre set contro l’australiano Jordan Thompson, numero 43 del ranking Atp, in rimonta con il punteggio di 5-7, 7-6 (8-6), 6-3 in 3 ore e 25 minuti. Thompson è stato impeccabile, ma Rafa ha sprecato tre match point. Peggiore del risultato è quel risentimento alla gamba. “Spero di avere la possibilità di allenarmi la prossima settimana e andare all'Australian Open – diceva in conferenza stampa dopo il ko - Ora, onestamente, non sono sicuro al 100% di nulla”. Poche ore dopo la decisione di fermarsi. “In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite al meglio dei 5 set. Quindi tornerò in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare. Restiamo comunque tutti ottimisti riguardo all'evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto".