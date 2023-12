Nadal ritorna a giocare: “Mi sento bene. Vincere un torneo? Oggi è irrealistico”

Brisbane, 29 dicembre 2023 – Rafa Nadal è pronto al ritorno in campo dopo un anno. Il fuoriclasse spagnolo si “sente bene”, ma non prevede di ritrovare il successo in un torneo in tempi brevi. È lo stesso Nadal a fare il punto da Brisbane, in Australia, dove è previsto il rientro alle gare.

L'ultima apparizione risale agli Australian Open 2023; di lì in poi una serie di guai fisici e due operazioni all'anca che lo hanno tenuto lontano dai campi per molto tempo, causando quasi la fine della sua carriera. Il ritorno, da domenica nel torneo di Brisbane, è perciò molto atteso. “Mi sento bene” – ha detto durante un evento promozionale in Australia – . Non mi lamento, sto molto meglio di quanto sperassi un mese fa. Ma secondo me è impossibile pensare di vincere qualche torneo oggi”.

Detentore di 22 titoli Slam, di cui 14 al Roland Garros, Nadal "non si aspetta molto”, ha aggiunto, ma spera solo “di poter scendere in campo, sentirsi competitivo e dare il meglio. Niente è impossibile, ma il solo fatto di essere qui è una vittoria”, ha spiegato.

In vista degli Australian Open, al via dal 15 gennaio, Nadal ha trascorso del tempo nella sua accademia in Kuwait, alla ricerca di temperature e condizioni simili a quelle che dovrà affrontare per il primo torneo del Grande Slam della stagione. Ma il suo livello di lavoro è stato limitato. "Non è che mi sia allenato ad alta intensità negli ultimi sei mesi. Mi sono preparato con un'intensità davvero buona solo nell'ultimo mese – ha concluso –. In questa fase della mia carriera non posso avere obiettivi a lungo termine. Non mi vedo a giocare per molto tempo”.