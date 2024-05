Nadal saluta il Roland Garros: sconfitto in tre set da Zverev

Parigi, 27 maggio 2024 – Rafa Nadal saluta il Roland Garros. Il 14 volte vincitore del torneo esce di scena al primo turno dello slam parigino: il 37enne, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in tre ore e cinque minuti.

Al termine del match il pubblico ha salutato in piedi il campione spagnolo. In tribuna anche l'eterno collega-rivale Novak Djokovic e l'erede Carlos Alcaraz.

"Non sono sicuro al 100% che questa sia stata la mia ultima partita qui, ma se lo dovesse essere devo ringraziarvi. Le emozioni che ho provato qui al Roland Garros sono sempre state straordinarie ed è stato speciale l'amore che qui ho sempre ricevuto", le parole di Nadal al termine del match. "C'è una buona probabilità che non giocherò più questo torneo, ma non posso esserne certo – sottolinea Nadal –. Il corpo sta meglio rispetto agli ultimi due anni per me così difficili, ma magari tra due mesi dirò basta. Al momento però non me la sento di dirlo, ho degli obiettivi e spero di essere sul campo per i Giochi di Parigi, mi dà motivazioni. Spero di essere preparato".

Prosegue invece l’avventura di Matteo Arnaldi. Il tennista sanremese, numero 35 Atp, si è imposto all'esordio sul francese Arthur Fils, sconfitto con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Al secondo turno Arnaldi affronterà un altro francese, Alexandre Muller, che ha sconfitto al debutto Luca Nardi.