Nadal si scontra il muro polacco: a Roma vince Hurkacz in due set. E Rafa salta la cerimonia

Roma, 11 maggio 2024 – Il re di Roma è caduto. Nel suo ultimo anno al Foro Nadal si schianta contro il muro polacco di Hubert Hurkacz, giovane e talentuoso amico di Sinner, che lascia solo le briciole al campione maiorchino.

Il 37enne mancino di Manacor, dieci volte campione a Roma, viene travolto in 93 minuti da ‘Hubi’, settimo favorito del seeding, per 6-1 6-3.

Nadal saluta il Foro Italico con un comunque invidiabile bilancio di 70 match vinti a fronte di 9 sconfitte.

Una delusione condita di rabbia, perché Rafa, al termine della partita, ha rifiutato il tributo preparato per lui dall’organizzazione del torneo, perché arrabbiato per l'eliminazione.

Il tennista non sapeva della festa in onore alla sua carriera che sarebbe stata una sorpresa: quando gli è stato chiesto di fermarsi in campo per il tributo ha preferito tornare negli spogliatoi.