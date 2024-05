Djokovic: dopo l’incidente con la borraccia si presenta al Foro con il casco. Video

Roma, 11 maggio 2024 – Il sorriso è sempre quello anche quando scende dalla macchina con tanto di caschetto da bici in testa. E tutti Nole se lo ricordano, diversi anni fa, quando ancora non era numero 1 al mondo, per le sue favolose imitazioni di un poco contento Nadal, Sharapova and company.

L’umorismo è rimasto lo stesso, anche dopo l’incidente di ieri. Attimi di paura quando il serbo, dopo il match contro Moutet, era stato colpito da una borraccia caduta accidentalmente dagli spalti a uno spettatore. Il campione riverso a terra con le mani al capo, l’urlo della folla e Nole che se ne va veloce verso il centro medico: tornerà in albergo con una bella medicazione.

Ma stamattina, come dimostra il video di poco fa comparso sulla sua pagina Instagram, il numero 1 al mondo si è presentato al Foro più che in forma: scende dalla macchina e va subito a firmare autografi per i fan in delirio, mentre qualcuno gli chiede: “Tutto bene”, lui risponde “Bene dai”… E sotto al post, già diventato virale una scritta eloquente: “Today i came prepared”, ovvero “oggi sono arrivato preparato”. E come dargli torto...