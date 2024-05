Djokovic colpito alla testa da una borraccia agli Internazionali di tennis: come sta il campione serbo

Roma, 10 maggio 2024 - Novak Djokovic è stato accidentalmente colpito da una borraccia mentre stava firmando autografi dopo il successo con il punteggio di 6-3 6-1 sul francese Corentin Moutet all’esordio agli Internazionali d’Italia. “Non si è trattato di un gesto volontario, ma di un incidente - fa sapere il sito degli Internazionali -. Il ragazzo si è chinato per fargli fare un autografo e la borraccia gli è scivolata dallo zaino. Nole è stato portato in sala medica”.

Djokovic colpito da una borraccia: cosa sappiamo

La serata di Novak Djokovic, all’esordio negli Internazionali d’Italia, ha avuto dunque un sapore decisamente agrodolce. Perché se sul campo il numero 1 del circuito è riuscito ad avere la meglio sul francese Moutet in due set, l’episodio inatteso e sorprendente è arrivato subito dopo. Proprio mentre si intratteneva con i tifosi per firmare autografi, è stato colpito dalla borraccia alla testa.

Come sta Djokovic

Un incidente che ha procurato una ferita al serbo con una perdita di sangue; trasportato subito al centro medico per le cure, Djokovic ha accusato una leggera nausea provocata dal colpo alla nuca ricevuto. Dopo essere stato sottoposto alle medicazioni - non c’è stato bisogno di punti - il numero 1 al mondo ha lasciato il Foro Italico per tornare in albergo. Annullata la conferenza stampa prevista in serata, le sue condizioni non destano grande preoccupazione.