Paolini-Errani che sogno, un’altra coppia azzurra in finale al Roland Garros

Parigi, 7 giugno 2024 – Semplicemente favolose. D’altra parte in campo c’è qualcuno che di finali se ne intende. Vittoria in tre set per Sara Errani (che nel 2012 sfiorò il titolo di singolare) e per Jasmine Paolini (che domani si giocherà il titolo femminile), la coppia azzurra batte Kostyuk e Ruse 6-1, 4-6, 6-1 e si guadagna l’ultimo atto dello Slam parigino nel tabellone di doppio, partita che sarà probabilmente in programma per domenica.

Siamo a tre italiani su quattro per tentare l’assalto alla coppa. Oltre alla toscana e alla romagnola, anche Bolelli e Vavassori si giocano la finale di doppio, e sempre Jasmine Paolini quella di singolare.

Paolini-Errani hanno già vinto a Roma al Foro Italico ed erano arrivate a Parigi da undicesima testa di serie. Adesso affronteranno in finale la coppia vincente tra Dolehide-Krawczyk e Gauff-Siniakova per provare a sollevare una coppa Slam che nel doppio femminile manca da dieci anni.