Paolini-Kalinskaya, finale al Wta Dubai 2024: orario e dove vedere il match

Dubai, 24 febbraio 2024 – Sinnermania, chiamatela malattia o no, ma l’impresa Slam del “Rosso” di San Candido sta veramente ispirando gli azzurri del tennis. I colleghi dell’uomo Davis stanno facendo faville, a cominciare da Jasmine Paolini. La 28enne della Garfagnana oggi alle 16 si gioca il primo titolo Master 1000 in carriera: è solo la quinta italiana di sempre a spingersi così avanti in un torneo di tale portata.

Se in Argentina si è scritta la stupenda favola di Luciano Darderi, 22 anni, da outsider arrivato dalle qualificazioni fino alla conquista della coppa, ci sono anche gli assi del doppio Bolelli-Vavassori: finale agli Australian Open e subito dopo vittoria nel 250 di Buenos Aires. Solo stanotte si sono arresi nella semifinale di Rio de Janeiro.

Altro doppio di successo – praticamente a sorpresa - quello dei due azzurri Sonego e Musetti. Dopo essere stati eliminati a Doha dal tabellone principale del singolare, i due ‘Lorenzi’ disputeranno oggi la finale di doppio contro Jamie Murray e Venus.

Paolini in finale a Dubai, orario e dove vederla

Oggi alle 16, contro la russa Kalinskaya (che ha battuto in due set Swiatek), la vera protagonista sarà proprio Jasmine Paolini (diretta Sky tennis). La toscana è la quinta italiana a spingersi all'ultimo atto dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Camila Giorgi (vincitrice di Montreal 2021). Jasmine nel torneo da 3.211.775 dollari, che si sta disputando sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, si è imposta in semifinale sulla romena Sorana Cirstea, 22 Wta, in due set con il punteggio di 6-2-7-6, maturato in un’ora e 57 minuti di gioco.