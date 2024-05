Protesta degli attivisti per l’ambiente interrompe il torneo di Roma

Roma, 13 maggio 2024 – Blitz a suon di invasioni di campo e lancio di coriandoli. Attimi di nervosismo questa mattina al master mille del Foro Italico. Sul Pietrangeli hanno fatto irruzione diversi attivisti per l’ambiente, il gioco è poi ripreso regolarmente.

Ma prima, la statunitense Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea, sul 6-2 3-1 per l'americana le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi. Due attivisti hanno saltato la barriera e sono entrati in campo con dei gilet arancioni e lanciato coriandoli. Non hanno opposto resistenza. Altri si sono incollati alle tribune.

Con il pubblico arrabbiatissimo contro i manifestanti, sono arrivati anche gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Uno dei manifestanti si era spostato sul prato sotto il maxi schermo del "Pietrangeli": è stato portato via dalle forze dell'ordine. Altri due, invece, si sono cementati il piede sul marmo dei gradoni del Pietrangeli bloccando il gioco a lungo.

Ultima generazione, cosa chiedono gli ambientalisti

La richiesta degli ambientalisti di Ultima Generazione è quella di un fondo riparazione per le catastrofi climatiche. In questi giorni sono a Roma dove si sono riuniti per discutere alcune proposte e già ieri avevano messo in scena diverse proteste.

Analoga protesta anche sul Court 12, dove si giocava il match di secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic.