Quando gioca Sinner agli Australian Open 2024: orari tv degli ottavi contro Khachanov e i precedenti

Melbourne, 20 gennaio 2024 - Si alza il livello della competizione per Jannik Sinner all'Australian Open 2024. Dopo i comodi successi contro gli olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong, e ai contro l'argentino Sebastian Baez, ecco che l'altoatesino si appresta ad affrontare Karen Khachanov. Il numero 15 del ranking Atp, reduce dalle affermazioni a Melbourne ai danni del tedesco Daniel Altmaier, dello statunitense Aleksandar Kovacevic e del ceco Tomas Machac, rappresenta sembra ombra di dubbio un duro ostacolo per il nostro portacolori, come testimoniano anche i precedenti fra i due.

I precedenti

Sono tre in tutto e il bilancio vede avanti per due successi a uno il nativo di San Candido, che si è aggiudicato le partite più recenti, entrambe risalenti al 2021. La prima è andata in scena in occasione della semifinale del torneo Atp 250 di Melbourne, quando Sinner ebbe la meglio al tie-break del terzo set, festeggiando per 7-6(4), 4-6, 7-6(4). La seconda vittoria del numero 4 della graduatoria mondiale è arrivata nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami, con l'italiano a trionfare in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6(2), 6-4. L'unico successo del russo è datato 2020, quando riuscì a superare l'italiano per 3-6, 6-7(7), 6-2, 6-0, 7-6(4) nel primo turno dell'Us Open.

I migliori risultati all'Australian Open dei due sfidanti

Vincendo contro Khachanov, Sinner eguaglierebbe il miglior risultato ottenuto all'Australian Open, ossia il quarto di finale di due anni fa, quando ad eliminarlo dal torneo fu il greco Stefano Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 4-6, 2-6. Tsitsipas che ha mandato al tappeto il classe 2001 anche 12 mesi fa, fermandone la corsa agli ottavi di finale. Nelle precedenti edizioni invece l'azzurro non era mai andato oltre il secondo turno. Il russo invece ha centrato la semifinale nel 2023, dove è stato sconfitto anch'egli da Tsitsipas, al quarto set.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Khachanov si disputa nella mattinata italiana di domenica 21 gennaio. Trattandosi del secondo incontro di giornata previsto alla Margaret Court Arena dopo quello fra Amanda Anisimova e Aryna Sabalenka, non prenderà il via prima delle 6 (ora italiana). A trasmettere la sfida sarà Eurosport, attraverso i propri canali Eurosport1 o Eurosport2 HD. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, mediante eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

