Quando gioca Sinner a Rotterdam: la guida al match contro Van de Zandschulp

Roma, 13 febbraio 2024 - Parte mercoledì la rincorsa di Jannik Sinner alla posizione numero tre della classifica Atp. L’obiettivo è superare Daniil Medvedev, sconfitto nella finale degli Australian Open, ma assente al torneo indoor 500 di Rotterdam: una occasione per l’altoatesino. Il russo ha dato forfait e non potrà difendere il titolo conquistato nel 2023 ‘il mio corpo non è ancora pronto’, le sue parole dopo la dura finale in Australia, così Sinner potrà scalare una posizione in classifica, anche se non sarà facile. A Jannik servirà vincere il torneo per superare il russo e diventare nuovo numero tre al mondo dietro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e la rincorsa al titolo olandese parte mercoledì contro il padrone di casa Botic Van de Zandschulp.

Jannik Sinner

Si sono già incontrati in Australia, ma non in Davis

Si ripresenta a Rotterdam una sorta di Italia-Olanda di Davis. Jannik Sinner avrà infatti di fronte Botic Van de Zandschulp, vecchia conoscenza dei colori italici nella sfida di Malaga dei quarti di finale. L’olandese aveva infatti portato avanti gli Orange con il successo su Matteo Arnaldi, poi Sinner ribaltò tutto vincendo contro Griekspoor e contribuendo al successo in doppio. Ma se a Malaga Sinner e Van de Zandschulp non si erano incontrati, a Melbourne agli Australian Open sì e al primo turno ci fu il netto successo dell’altoatesino per 6-4 7-5 6-3 in 2h35’. Inutile dire che Jannik parte nettamente favorito contro il numero 66 delle classifiche mondiali e chissà che incontrarlo di nuovo non sia di buon auspicio. Sinner non gioca partite ufficiali dalla finale degli Australian Open, ma si è allenato duramente dopo le celebrazioni in Italia rifiutando l’invito a Sanremo per continuare a lavorare, mentre Van de Zandschulp è sceso in campo nel turno di qualificazione di Coppa Davis dove ha faticato più del previsto perdendo prima in due set contro Riedl e poi vincendo in tre set con Huesler, numero 199 delle classifiche mondiali. Sinner parte nettamente favorito ma bisognerà prestare attenzione al buon servizio dell’olandese, soprattutto su campi veloci. I precedenti, però, lasciano ben sperare.

Orari tv

L’esordio di Sinner a Rotterdam contro Van de Zandschulp avrà luogo mercoledì 14 febbraio non prima delle ore 19.30. Il programma del campo centrale prevede infatti prima il match tra Shapovalov e Monfils alle ore 11, poi, non prima delle 13, Dimitrov contro Sonego e non prima delle 14.30 Safiullin contro Rune. Il quarto match in programma sarà proprio quello di Sinner non prima delle 19.30 ora italiana, mentre a chiudere il programma ci saranno Auger Aliassime e il vincente tra Bergs e Rublev. La partita di Sinner sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis, canale 203 di Sky, e in streaming su Sky Go e Now Tv. Parte dunque la rincorsa di Jannik alla terza posizione mondiale.