Queen’s 2024, orario e dove vedere la finale Musetti-Paul

Londra, 23 giugno 2024 - Mentre Jannik Sinner sarà in campo ad Halle per cercare di conquistare il titolo della kermesse tedesca su erba, Lorenzo Musetti farà altrettanto al torneo Queen’s di Londra. Dopo aver raggiunto la settimana scorsa la semifinale a Stoccarda (perdendo contro Matteo Berrettini), il nativo di Carrara ha saputo fare di meglio in Inghilterra, rendendosi protagonista di una cavalcata che lo ha portato in finale, dove affronterà Tommy Paul. Sarà la prima volta nel circuito Atp che il nostro portacolori e l'americano si troveranno l'uno contro l'altro. L'azzurro è reduce dal successo ai danni dell'australiano Jordan Thompson, ko 6-3, 3-6, 6-3, mentre il numero 13 del mondo ha mandato al tappeto nello scorso turno il connazionale Sebastian Korda. Grazie a questo risultato, Musetti è diventato il quarto italiano di sempre a disputare almeno una finale ATP su ogni superficie. Nel 2022, il classe 2002 arrivò fino all'atto conclusivo sia ad Amburgo (terra rossa) che a Napoli (cemento). Il toscano è anche il primo azzurro a tornare in finale al Queen’s dopo Berrettini, che ha vinto il torneo nel 2021 e nel 2022. “È bellissimo essere arrivato in finale in un torneo dalla grande storia come il Queen’s - le parole di Musetti - Ho sentito tanti italiani qui oltre al mio team e li ringrazio per esserci stati. Ora c'è l’ultimo passo".

Il precedente di Musetti al Queen’s

Questa edizione rappresenta la migliore al Queen’s per Musetti, che ha partecipato al torneo londinese solo l'anno scorso, quando dopo aver avuto la meglio di Jan Choinski e Ben Shelton venne sconfitto ai quarti di finale da Holger Rune con il risultato di 6-4, 7-5.

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Musetti e Paul va in scena oggi (domenica 23 giugno) sul Centre Court e comincerà alle 15 (ora italiana), venendo disputato prima della finale di doppio. La sfida verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Arena (canale 204) e sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

