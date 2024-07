Wimbledon, i risultati degli italiani nella prima giornata del secondo turno

Londra, 3 luglio 2024 – La classe non ha età, e Fabio Fognini, 37 anni compiuti il 24 maggio, firma quella che potrebbe essere l'impresa della giornata, eliminando la testa di serie numero 8 Casper Ruud: per lui arrivo l'accesso al terzo turno, eguagliando il suo miglior risultato nello slam inglese, raggiunto in altre sei occasioni. Fabio ha giocato un’ottima partita, sconfiggendo in 3 ore e 16 minuti di gioco il norvegese con il risultato complessivo di 6-4, 7-5, 6-7, 6-3.

Tornerà in campo venerdì contro Bautista Agut, che ha sconfitto Lorenzo Sonego. Il primi game di Fognini sono stati impeccabili, tanto che durante il terzo è arrivato il break, e, con il gioco successivo, il ligure ha suggellato il vantaggio. Da quel momento in poi, Fabio ha mantenuto sempre il servizio, concludendo il set sul 6-4: nell'ultimo game, l'italiano ha sprecato 3 set point, ma al quarto è riuscito definitivamente a conquistare il set. Nel secondo set, sia Fognini che Ruud hanno mantenuto il proprio servizio fino al 5-5, poi l'italiano è riuscito a strappare il break, e, nel game successivo, con due ottimi rovesci il tennista italiano è riuscito a portare a casa anche il secondo set. Il terzo è stato il set più complicato, con Fabio che sopra 5-3 e con un match point a favore si è fatto rimontare, fino a perdere al tie-break. Tuttavia, ogni chance di rimonta del norvegese è stata spazzata via, quando nel quarto set l’italiano ha ritrovato le energie fisiche e mentali che sembrava aver perso in precedenza e si è portato a casa il match. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego, che esce contro Bautista Agut: 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 il risultato finale. Nel primo set, l’italiano ha perso la battuta sul 3-2 per l’avversario con un brutto doppio fallo che ha spianato la strada allo spagnolo per portarsi a casa il set.

Nel secondo, invece, Sonego ha decisamente alzato il livello, riuscendo a giocare più vicino alla linea di fondo e ottenendo il break sul risultato di 2-1 per l’avversario grazie a un’ottima palla corta e poi ad un bel passante lungolinea di rovescio. Questo è stato l’unico set vinto da Sonego, dal momento che sia il terzo che il quarto sono stati vinti dall’avversario. Il terzo set è andato esattamente come il primo, con Sonego che ha perso il turno di servizio sul 3-2 per l’avversario, mentre nel quarto c’è stato il break dello spagnolo in apertura, sul risultato di 0-0, poi il contro-break di Sonego sul 3-2, e infine il break decisivo sul 4-4, che ha portato lo spagnolo in vantaggio e con la possibilità di servire per il match nel game dopo, che l’italiano ha concluso senza fare neanche un punto. Un peccato per Lorenzo, che è costretto ad abbandonare il torneo al secondo turno senza poter affrontare Fognini in un altro derby italiano che ci sarebbe stato qualora avesse vinto. Nel frattempo, sul campo principale si stanno affrontando Sinner e Berrettini, mentre domani scenderanno in campo Darderi e Musetti (l’uno contro l’altro) e Cobolli (contro Tabilo).

Leggi anche - Tour de France 2024, tappa 5: Cavendish firma la storia