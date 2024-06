Roland Garros 2024, Djokovic non molla mai: rimonta e vittoria Cerundolo in 5 set

Parigi, 3 giugno 2024 - Mai dare Novak Djokovic per battuto se il match non è finito, perché lui non lo fa. E infatti il serbo ha dimostrato per l'ennesima volta che non molla mai, neanche quando la situazione sembra compromessa. Nole, numero uno del mondo e prima testa di serie, ha vinto così una battaglia di 5 set con l'argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del mondo e 23 del seeding, piegato con il punteggio di 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 dopo 4 ore e 35 minuti di partita, ed è volato ai quarti del torneo parigino.

Il 37enne di Belgrado è partito subito forte dominando il primo set, ma la sfortuna è dietro l'angolo e accusa un problema al ginocchio destro che richiede le cure del fisioterapista. Così perde il secondo e terzo parziale e va sotto 4-2 nel quarto set. E' qui che altri mollano e lui no: tira fuori l'orgoglio del campione e lancia in una delle sue rimonte, complice qualche errore gratuito dell'avversario. Djokovic vince il 4° set con un break al 12° gioco e con una zampata decisiva sul 3-3 al 5° conquistando gli ultimi tre game. Un successo che frena le ambizioni di Jannik Sinner a diventare il numero uno del ranking Atp. Un sorpasso che potrebbe essere solo rimandato, infatti all'altoatesino basterà arrivare in finale a Parigi per diventare il numero 1 anche in caso di conferma del titolo al Roland Garros da parte di Djokovic.

"Devo ringraziarvi ancora una volta, la mia vittoria è la vostra vittoria. Mi avete dato molto sostegno", Djokovic ha ringraziato il pubblico del Centrale del Roland Garros in francese. "Mi mancavano forse tre o quattro punti per perdere questo match. Complimenti a Francisco per aver giocato con grande qualità. Non so come ho fatto a vincere. L'unica spiegazione che ho siete voi".