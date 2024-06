Roland Garros 2024, Sinner-Dimitrov: orario e dove vedere i quarti di finale

Parigi, 3 giugno 2024 - Jannik Sinner va a caccia del suo miglior risultato in carriera al Roland Garros. L'azzurro, reduce dal successo in quattro set (e in rimonta) ai danni del francese Corentin Moutet, si appresta ad affrontare ai quarti di finale Grigor Dimitrov, che nel turno precedente ha invece eliminato il polacco Hubert Hurkacz, sconfiggendolo in tre set. Nel suo percorso nel torneo parigino, il bulgaro ha avuto la meglio anche di Aleksandar Kovacevic, Fábián Marozsán e Zizou Bergs. Un incrocio sicuramente non facile per il nostro portacolori, dato che il classe '91 ha dimostrato di attraversare un ottimo periodo di forma.

I precedenti

Il bilancio sorride al nativo di San Candido, che si è imposto in tre occasioni su quattro. La più recedente risale allo scorso 31 marzo, quando Sinner è riuscito a battere Dimitrov 6-3, 6-1 nella finale del Masters 1000 di Miami. Le altre due vittorie del numero 2 del mondo sono datate 2023: il bulgaro si è dovuto arrendere prima ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino per 6-4, 3-6, 6-2 e successivamente ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami per 6-4, 6-4. L'unico successo di Dimitrov è arrivato invece nel 2020 negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, con l'italiano ad alzare bandiera bianca quando il bulgaro festeggiò in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4.

Le parole di Sinner

"Rispetto al passato, sono maturato, ho fatto più esperienza e leggo meglio le situazioni in campo. A prescindere da ciò, con Dimitrov sarà dura, una gara diversa, perché è comunque un Grande Slam e ci sarà un po’ di tensione - le parole di Sinner, riportate dal sito Ubitennis, in vista della sfida con Dimitrov - Però, è proprio per quello che lavoriamo tanto: per essere in questa posizione e giocare partite del genere. Abbiamo iniziato questo Grande Slam con qualche dubbio, ora siamo arrivati ai Quarti ed io fisicamente mi sento sempre un po’ meglio. Vediamo cosa posso fare. Speriamo di poter alzare ancora di più il livello. Servire un po’ meglio e tutti quei piccoli dettagli che possono fare la differenza…”.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Sinner e Dimitrov è in calendario per martedì 4 giugno sul Philippe Chatrier di Parigi. Trattandosi del terzo match di giornata (a partire dalle 11) dopo quelli fra Coco Gauff e Ons Jabeur, e fra Iga Swiatek e Marketa Vondrousova, non comincerà prima delle 13:45. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

I precedenti di Sinner al Roland Garros

La prima volta di Sinner al Roland Garros risale al 2020, quando il nostro portacolori riuscii a spingersi fino ai quarti di finale, venendo eliminato a quel punto della manifestazione da Rafa Nadal in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Quello rappresenta anche il miglior risultato per il classe 2001 nel torneo parigino. L'anno dopo la corsa dell'attuale numero 2 del mondo fu nuovamente stoppata da Nadal, vittorioso 7-5, 6-3, 6-0, nel match valevole per il quarto turno. Quarto turno fatale per Sinner pure nel 2022, quando fu costretto a ritirarsi per problemi fisici durante l'incontro con Andrej Rublev. Nella passata edizione del Roland Garros invece è stato Daniel Altmaier, che ebbe la meglio al quinto set (7-6, 6-7, 6-1, 6-7, 5-7).

