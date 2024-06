Sinner, il sogno Roland Garros continua: Moutet sconfitto in 4 set. Ai quarti c’è Dimitrov

Parigi, 2 giugno 2024 – Sul Chatrier è tutto pronto per il terzo round del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, in palio i quarti di finale dello Slam di Parigi. Da una parte l'altoatesino si presenta alla sfida con un cammino immacolato perché fino a questo momento non ha lasciato per strada nemmeno un set; dall'altro lato l'idolo di casa ha battuto in ordine Jarry, Sevcenko e Ofner tutti con risultato di 3-1. In caso di vittoria, Sinner diventerebbe l'italiano con più quarti di finale a livello Slam nell'era Open, inoltre eguaglierebbe il miglior risultato in carriera a Parigi dove raggiunse i quarti nel 2020. Mentre Moutet è il primo francese negli ottavi al Roland Garros da Hugo Gaston nel 2020 e potrebbe diventare il primo transalpino nei quarti da Gasquet nel 2016.

Primo set

Parte male Jannik Sinner che commette due errori non da lui sul 30 pari e regala il game a Moutet che breakka. Conferma il break il classe '99 nel secondo gioco, con Sinner che commette altri due errori dal 30 pari. Incredibile inizio del francese che si porta anche sul 3-0, ma dall'altra parte Sinner pare in grande confusione tra doppi falli ed errori non forzati. L'azzurro non mette una palla in campo, regala punti e va sotto 40-0 anche nel quarto gioco, Moutet ringrazia e vola sul 4-0 dopo poco più di un quarto d'ora. Jannik arriva a quota 15 errori nel match e anche lo Chatrier è incredulo perché Moutet è avanti 5-0, il francese a servizio si lascia andare anche a qualche battuta dal basso (colpo che ha nelle corde l'estroso transalpino). Si sveglia anche l'altoatesino che annulla due set point sul 40-15 e poi rimonta per chiudere il game e fare 1-5, break di Jannik. Sempre tanti doppi falli per classe 2001 che va sotto 0-30, ma poi ha la forza di rimontare e tenere il servizio per il 2-5. Chiude il set Moutet sul 6-2 e si porta a casa il primo parziale dopo soli 40 minuti, con tutto lo Chatrier che applaude il padrone di casa, mentre Sinner cerca di trovare la concentrazione e cominciare davvero a giocare.

Secondo set

Inizio di secondo parziale che è la copia del primo set: break di Moutet con Sinner che perde il servizio. Contro break immediato con Moutet che sbaglia tre smorzate, anche relativamente semplici per come aveva iniziato la partita, e regala la palla decisiva che Sinner non sbaglia. Adesso il servizio funziona e, con questo, anche tutte le altre armi nel bagaglio del numero 3 del mondo che pare finalmente entrato in partita: servizio tenuto con l'avversario a zero, è 1-2. Non molla però Moutet che nel quarto game tiene il servizio: sale sul 40-0, concede due punti ma poi chiude. Sinner si tocca la schiena e fa qualche smorfia, speriamo non sia nulla di grave. La schiena regge bene e nel 5° game tiene il servizio e si riporta avanti. Break di Jannik Sinner che scende facilmente a rete e va sul 15-40 e con uno smash vince il gioco. Ora c'è Jannik Sinner: servizio tenuto, 5-2 con un solo 15 concesso al francese. All'ottavo gioco Moutet commette due errori, concede tre set point sullo 0-40, però riesce a rimontare e allungare. Al nono game Sinner chiude il set: sale sul 40-0 e pareggia i set.

Terzo set

Servizio da sotto per Moutet che fa ace nel primo game del terzo set, poi un bellissimo scambio con Moutet che salva un volée di rovescio ma poi non può nulla sullo smash: Jannik si porta a casa anche il primo gioco del terzo set breakkando. Sinner sale sul 40-0 nel secondo game, però poi si spegne e prima regala un 15 per doppio fallo, poi permette al padroni di casa di fare 40 pari con tutto lo Chatrier che prova a farsi sentire. Demi-volée splendida di Jannik che scende a rete e va in vantaggio e non sbaglia subito dopo: 0-2. Molto bravo il francese nel terzo gioco, angolando molto i suoi colpi sulle risposte di Sinner e trovando angoli inarrivabili: è 1-2. Sale sullo 0-40 Sinner, ma poi colpisce male e la palla sbatte sul paletto a lato rete, ma la seconda palla è quella buona: 1-3. Banale errore di Moutet a inizio quinto gioco: con tutto il campo a disposizione colpisce male e regala un 15 a Sinner, ora c'è anche qualche fischio dal parterre dello Chatrier per i servizi da sotto che però sono una caratteristica del nativo di Neuilly-sur-Sein e non una presa in giro nei confronti dell'avversario. La differenza di valori in campo ora si vede: break Sinner e 1-4. Vola, vola Jannik Sinner che sale sul 40-15 e con la prima di servizio chiude il conto per l'1-5. Il numero 79 del ranking riaccende l'entusiasmo del pubblico con un paio di colpi vincenti e riesce a tenere il servizio e prolungare il set. Tempo di tornare alla battuta che Sinner vince d'autorità anche il terzo set con il punteggio di 6-2. Rispetto all'orrendo primo parziale, ora il numero 2 c'è di testa e il suo tennis funziona. Un 6-2 frutto di due break e zero palle break concesse.

Quarto set

Sinner per chiudere i conti, Moutet per prolungare il match al quinto, inizia quello che potrebbe essere il set decisivo di questa gara. Parte subito con un break Jannik Sinner che continua a far correre da una parte all'altra del campo il francese, centrando anche un punto dopo 17 bellissimi scambi. Il secondo gioco si apre con un passante dal fondo spettacolare di Moutet, ma l'azzurro si rifà con una bella prima a 205 km/h per il 15 pari e poi con un ace. Nel punto decisivo arriva un errore, anche dovuto dalla stanchezza, per Moutet: 0-2 Sinner che tiene il servizio. Il pubblico ora applaude e prova a sostenere l'idolo di casa, in evidente difficoltà e in debito d'ossigeno, ma ormai Jannik è assolutamente in partita e si sta anche "vendicando" per tutti i metri fatti nel primo parziale. Terzo game con il dritto potente di Moutet vale la rimonta sul 40 pari e poi rovescio lungolinea per il vantaggio e gioco chiuso subito dopo per l'1-2. Parte la ola sul Philipe-Chatrier con il giudice di sedia che invita più volte alla calma e al silenzio, ringraziando comunque per la bella atmosfera che i tifosi stanno creando. Nonostante ciò Jannik resta concentrato in battuta e tiene il servizio senza problemi. Quinto gioco che si apre con una protesta di Moutet per un fallo di piede ai suoi danni che, secondo il padrone di casa, è stato chiamato troppo tardi. Giusta la chiamata: il transalpino al momento del servizio da sotto ha ruotato il piede e ha pestato la riga. Risposta perfetta di Sinner che riesce poi a scendere a rete e con lo smash fa 30-40, segue un perfetto rovescio che bacia la riga e che vale il break di Jannik Sinner, ora siamo sull'1-4. Ora il francese appare sempre più nervoso, quasi non sembra accettare che ormai la partita è completamente dalla parte di Sinner. Di fatto, il padrone di casa ci ha provato giocando il suo tennis, con i suoi colpi (come i tanti servizi "da sotto") e mettendo in seria difficoltà l'azzurro soprattutto all'inizio, dunque perdere la testa ora sarebbe un errore banale che gli rovinerebbe una prestazione comunque dignitosa. Sesto gioco con Sinner che smasha per il vantaggio e poi la risposta di Moutet non passa e si va sull'1-5. Settimo game che potrebbe essere decisivo, servizio Moutet. Sinner si costruisce di pura abilità due match point, andando sul 15-40. In rete il dritto del francese e dunque gioco, partita, incontro Jannik Sinner che batte Corentin Moutet 3-1 con i parziali di 6-2, 3-6, 2-6, 1-6. L'altoatesino sfiderà Dimitrov ai quarti di finale del Roland Garros, mentre Moutet lascia Philipe-Chatrier accompagnato dagli applausi dei suoi tifosi.